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Yılın 10 ayında trafik kazaları, yüzde 9,2 azaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 14:47 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı, bu yıl 1 Ocak-1 Kasım tarihlerinde meydana gelen trafik kazalarında olay yerinde hayatını kaybeden kişi sayısının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,5, son 2 yılın 10 ayları karşılaştırıldığında trafik kazalarında yüzde 9,2 azalma kaydedildiğini açıkladı.

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, bu yıl 1 Ocak-1 Kasım tarihlerinde meydana gelen trafik kazalarında olay yerinde hayatını kaybeden kişi sayısının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,5, son 2 yılın 10 ayları karşılaştırıldığında trafik kazalarında yüzde 9,2 azalma kaydedildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; trafikte alınan tedbirler ve yürütülen kampanyalar sonuç verdi. Yürütülen kampanyalar, trafik güvenliği konusunda toplumda farkındalık oluşturulmasında önemli rol oynadı. Bu kampanyaların yanı sıra polis ve jandarma birimlerince karayollarında alınan tedbir ve artırılan denetimler sayesinde trafik kazaları ile buna bağlı ölüm sayılarında düşüş oldu. Ülke genelinde 2017'de meydana gelen trafik kazaları sonucu olay yerinde ölen kişi sayısı 3 bin 534 oldu. Geçen yıl meydana gelen trafik kazalarında ise 3 bin 368 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Söz konusu 2 yılda meydana gelen trafik kazalarında olay yerinde hayatını kaybeden kişi sayıları kıyaslandığında yüzde 4,7'lik düşüş oldu. Bu yılın 1 Ocak-1 Kasım tarihlerini kapsayan 10 aylık süreçte meydana gelen trafik kazalarında, 2 bin 157 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Geçen yılın aynı döneminde ise bu sayı 3 bin 15 olarak kayıtlara geçti. Böylece son 2 yılın 10 aylık sürelerinin karşılaştırmasında trafik kazalarında olay yerinde ölen kişi sayısında yüzde 28,5 düşüş yaşandı. Ayrıca bu yılın 10 ayında meydana gelen trafik kazaları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,2 azaldı.

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