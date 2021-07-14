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  4. Yılın 300 günü uyuyor! Ailesi uykusunda yıkayıp yemek yediriyor

Yılın 300 günü uyuyor! Ailesi uykusunda yıkayıp yemek yediriyor

14.07.2021 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'ın Nagaur şehrinde eksen hipersomnisi teşhisi konan 42 yaşındaki Purkharam isimli kişi yılın 300 gününü uyuyarak geçiriyor. Ailesi Purkharam’ı uykusunda yıkayıp yemek yediriyor.

Yılın 300 günü uyuyor! Ailesi uykusunda yıkayıp yemek yediriyor

Hindistan’ın Rajasthan eyaletindeki Nagaur şehrinde 42 yaşındaki Purkharam isimli Hint, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle yılda 300 gün uyuyor.

NTV'de yer alan habere göre, 23 yıl önce eksen hipersomnisi olarak bilinen nadir bir uyku bozukluğu hastalığına yakalanan Purkharam’ın uykuya daldığında 20 ila 25 gün kesintisiz uyuduğu belirtildi.

Bhadwa köyünde yaşayan 42 yaşındaki Purkharam'ın, uykuya daldıktan sonra kesintisiz uyuduğu için ailesinin onu uyurken yıkadığı ve beslediği bildirildi.

DÜKKANINI SADECE 5 GÜN AÇABİLİYOR

Purkharam, kesintisiz 25 gün uyuduğu için işlettiği bakkal dükkanını ayda sadece 5 gün açabiliyor.

23 yıl önce 15 saat kesintisiz uyuyarak başlayan ve ailesi tarafından uyandırma zorluğu çekilen Hindistanlı, doktora gittikten sonra nadir görülen hastalığa yakalandığı ortaya çıkarken, uyuma süresi her geçen gün arttı.

Purkharam, tedavi görmesine ve aşırı uyumasına rağmen vücudunun çoğu zaman yorgun olduğunu ve üretkenliğinin neredeyse sıfır olduğunu söyledi. Ayrıca şiddetli baş ağrıları gibi birçok semptom gösterdiğinin altını çizdi.

HİPERSOMNİ NEDİR?

Aşırı uyuma durumu anlamına gelen hipersomni, ortam ve zaman uygun olmasa dahi uyuma isteğine karşı koyamama hastalığı. Birçok uyku hastalığının temel belirtisi de bu karşı konulamaz uyuma isteği.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan
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