"Yılın Bileti" oylamasında ödüller sahiplerini buldu

İSTANBUL (AA) - Biletix tarafından gerçekleştirilen "Yılın Bileti" oylamasında, "En Beğenilen Erkek Şarkıcı" Edis, "En Beğenilen Kadın Şarkıcı" Sıla seçildi.

Aynı anda 21 ülkede gerçekleşen ve bu yıl dördüncüsü düzenlenen etkinliğin ödül töreni, Uniq İstanbul'da yapıldı.

Biletix Genel Müdürü Kemal Erdine, tören öncesi yaptığı konuşmada ellerinden geldiğince iyi deneyimler yaşatmaya çalıştıklarını belirterek, "Biz biliyoruz ki bazı anlar anlatılmaz, sadece yaşanır. Özellikle konserler, tiyatro oyunları, müzikaller ve festivallerde yaşanan deneyimler gibi." ifadelerini kullandı.

"En Beğenilen Erkek Şarkıcı" seçilen Edis de alınabilecek ödülün en gerçek ödül olduğunu söyleyerek, "Çünkü klipleriniz izlenebilir, şarkılarınız dinlenebilir, radyoda denk gelinebilir. Bir günde ünlü, bir günde rezil olabilirsiniz ama eğer bir kitle sizin biletinizi almak için emek harcıyorsa o zaman gerçek bir yoldasınız demektir. O yüzden tüm Biletix ailesine ve kendi ekibime çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.