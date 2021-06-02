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Yılın bomba aşkı: Basketbolcu İbrahim Kutluay gönlünü YouTuber İdil Yazar'a kaptırdı!

02.06.2021 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıllar önce ünlü manken ve model Demet Şener ile fırtınalı bir aşk yaşayan eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay anlaşmalı olarak yollarını ayırmıştı. Kutluay, bu evliliğin ardından Edwina Sponza ile uzun soluklu bir ilişki yaşamaya başlamıştı. Ancak son zamanlarda Kutluay ve Sponza aşkının bittiği iddia ediliyordu. Ortaya atılan diğer bir iddia ise bu aşkın tamamen noktaladığını kanıtladı.

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Edwina Sponza'dan ayrıldığı öne sürülen Kutluay, çok kısa bir süre içinde gönlünü YouTuber İdil Yazar'a kaptırdığı iddia edildi. Son dönemlerde inişli çıkışlı bir aşk yaşayan Sponza ile Kutluay'ın ilişkilerini tamamen noktalandırdıkları öne sürülen bu iddia ile kuvvetlendi. Öte yandan çıkan haberlere ilişkin taraflardan ses çıkmaması ise dikkat çekti.

Basketbolcu İbrahim Kutluay yılın atışını yaptı!

Yıllar önce başlayan fırtınalı Demet Şener ve İbrahim Kutluay aşkı nikah masasına taşınmıştı.
Ünlü manken ve eski milli basketbolcu 2005 senesinde hayatlarını birleştirmişlerdi. Çiftin bu evlilikten İrem ve Ömer adında iki çocukları oldu.

Yuvasını bu yüzden yıktığı söyleniyordu

Yuvasını bu yüzden yıktığı söyleniyordu
Ancak sene 2018'e gelince çiftin mutu evliliklerinde çatırdamalar başlamıştı. Kutlay ve Şener çifti 11 yıllık evliliğini Edwina Sponza adındaki kadın uğruna bitirdiği iddia edildi.

Ayrı yollara yöneldiler

Ayrı yollara yöneldiler
Yollarını ayıran çift başka ilişkilere yelken açtı ünlü manken Cenk Küpeli ile ikinci evliliğini yaptı. Ancak fazla uzun süremedi ve boşandılar.

Tamamen bitirdi

Tamamen bitirdi
Ünlü basketbolcu ise yıllar evvel yuvasını dağıttığı Edwina Sponza ile başladığı ilişkisini devam ettirdi.

Yeni aşka yelken açtı

Yeni aşka yelken açtı
Son zamanlarda inişli çıkışlı ilişki yaşadığı Sponza'dan ayrıldığı öne sürülen, eski milli basketbolcu Kutluay'ın Youtuber İdil Yazar ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edliyor.
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Anahtar Kelimeler:
Demet Şener
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