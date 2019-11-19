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Yılın "çalıkuşu" öğretmenleri 24 Kasım'da Başkentte ağırlanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 11:06 | Son Güncelleme

MEB, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Türkiye genelinde eğitimde farklılıklar oluşturarak başarılı çalışmalara imza atan öğretmenleri ağırlayacak - Şehit öğretmen yakınları ile gazi ve engelli öğretmenler de Başkentte misafir edilecek - Eskişehir Odunpazarı'nda görev yapan, derslerinde farklı ve yenilikçi yöntemleri kullanarak öğrencilerine yabancı dil derslerini sevdiren Selda öğretmen ile öğrencileriyle sokak çocuklarına yönelik projeler yürüten Kahramanmaraş'ta görevli Fatma öğretmen de Bakanlığın konukları arasında yer alacak

SELMA KASAP - Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında, Türkiye genelinde eğitimde farklılık oluşturarak başarılı çalışmalara imza atan öğretmenler Ankara'da ağırlanacak.

Bakanlık, Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında, mesleğinde katma değer üreten öğretmenleri yarından itibaren Ankara'da misafir edecek.

Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında, 81 ilden, öğrencilerinin hayatını değiştiren, eğitimde üstün başarı göstermiş, projeler gerçekleştirmiş, yetenekli öğrencileri topluma kazandırmış, fedakarlıkları ve diğer nitelikleriyle farklılıklar ortaya koymuş "eğitimde fark yaratan 81 öğretmen" belirlendi. Şehit öğretmen yakınları ile gazi ve engelli öğretmenlerin de arasında bulunduğu 140 öğretmen, Başkentte ağırlanacak.

Ankara'ya 81 ilden davet edilen öğretmenlerden bazılarının hikayesi şöyle:

Eskişehir Odunpazarı Mehmet Gedik Ortaokulu İngilizce öğretmenlerinden Selda Kul Baştürk, derslerinde farklı ve yenilikçi yöntemleri kullanarak, öğrencilerine yabancı dil derslerini sevdirdi. Selda öğretmen, iş birlikçi web araçları, eğitimde mobil uygulamalar, code.org ile kodlama kurslarına katılarak, mesleki gelişimi için çalıştı.

Giresun Bulancak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bilişim teknolojileri öğretmenlerinden Tarık İçten ise okulunda artırılmış gerçeklik teknolojileri konusunda fark yaratan çalışmaları ile dikkati çekti. Mesleğinde öğrencilerine karşı tutum ve davranışlarında örnek tavırlar sergileyen Tarık öğretmen, mesleğinde de fark yaratmayı başardı.

- 400 öğrenciye kodlama öğretti

Hatay Kırıkhan Ticaret Borsası Ortaokulu teknoloji ve tasarım öğretmenlerinden Metin Güven ise kodlama, 3D yazıcılar ve STEM konularında 16 okuldan 400 öğrenciye eğitim verdi. TÜBİTAK yarışmalarında koordinatörlük yapan Metin öğretmenin toplum hizmeti çalışmaları da takdir topladı.

Kahramanmaraş Sosyal Bilimler Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinden Fatma Yıldırım, Sokak Çocuklarına Yardım Kampanyası Projesi yürüttü. Gönül Köprüsü Projesi, Öğretmenler Tiyatro Grubu, Yazar-Şair Öğrenci Buluşması Projesi, Harezmi Eğitim Modeli, 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı gibi projelere katıldı. Fatma öğretmen, sosyal ve girişimci kültürel faaliyetlerde öğrencileri ile birlikte aktif olarak yer aldı ve örnek davranışlar sergiledi.

- Eğitimi fiziksel düzenlemelerle sevdirdi

Konya Meram İbrahim Hakkı Konyalı İlkokulu Müdürü Ramazan Dursun ise eğitim öğretim ortamlarının 21. yüzyıl becerileri ve 2023 Vizyon Belgesi doğrultusunda hazırlanması çalışmaları ile okulunun kurumsal kapasitesini artırdı.

Ramazan öğretmen, sanat, İngilizce ve trafik sokağı gibi eğitsel ortamları hayata geçirdi.

- Otomotivde fark yaratan çalışmalara imza attı

Bursa Nilüfer'de Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi motorlu taşıtlar öğretmeni Kutlu Tek, okuluna 2006'da TSE EN ISO 9001:2000 Belgesi alma çalışmalarında yer aldığı ve üç yıl üst üste Mükemmellikte Yetkinlik Belgesi, En Kaliteli Okul, Kalite Başarı Ödülü gibi süreçlerde çalıştığı okulun birincilik kazanmasında önemli rol oynadı.

2007'de okul-sanayi iş birliğini güçlendirmek için okuluna Fiat laboratuvarının kurulması için çalışmalar yürüten Kutlu öğretmenin, Türkiye'nin ilk ve tek otomotiv temalı kariyer günlerinin düzenlenmesinde de emeği geçti.

Otomotiv üzerine pek çok çalışma yürüten Kutlu öğretmen, Avrupa Birliği (AB) projelerine de katılarak deneyimlerini meslektaşlarına ve öğrencilerine aktardı.

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