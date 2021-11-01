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Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri

01.11.2021 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alışveriş tutkunlarının favori alışveriş dönemi olan kasım ayı başından sonuna fırsat yağmuru ile geçiyor. Global çapta düzenlenen iki büyük alışveriş festivaline konukluk eden aya birde Türkiye’deki yerel indirimler eklendiğinde 30 gün boyunca sürpriz indirimlerle dolu bir dönem haline geliyor.

Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri

Alışverişte fırsatları kaçırmayı sevmeyenleri bu ay önce 11 Kasım’da 11.11 indirimleri ve sonrasında 26 Kasım’da da Black Friday indirimleri bekliyor. Her iki festival de içeriğinde kaçırılmayacak avantajlar sunuyor. Markaların ve mağazaların indirim oranları üzerinden yarış içine girdiği bu dönemde yıl boyunca ihtiyacınız olan her şeyi tekrarı olmayacak fiyatlarla almanız mümkün.

11.11 ve Black Friday dışında birde Türkiye’deki pazar yerlerinin düzenledikleri Efsane Kasım, Efsane Günler gibi indirim zamanlarıyla birlikte fırsat treni kasımda hiç bitmiyor. Elektronik, ev eşyası, gıda, giyim, kozmetik, kitap gibi binlerce kategoride herkesin beklentilerini karşılayacak indirimlerle yıl içindeki tüm ihtiyaçlarınızı 30 güne sığdırabilirsiniz. Üstelik bu alışverişleri yüksek indirimlerle yapmak normalde olduğundan çok daha keyifli olacak.

Kasımın İlk Fırsat Treni: 11.11 İndirimleri

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Kasım ayının ilk büyük indirim dönemi 11 Kasım’daki 11.11 indirimleri olacak. Türkiye’de n11 ile özdeşmiş bu global indirim festivaline tabii ki sadece n11 katılmıyor. Hepsiburada, Amazon, Trendyol, Gittigidiyor gibi büyük pazar yerlerindeki on binlerce satıcının yanı sıra mağazalar ve markalar da 11 Kasım’da ürünlerini şaşırtıcı indirimlerle kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor.

Tüm bunların yanı sıra n11 ise rakiplerinden farklı olarak kullanıcılarına 11 Kasım’dan önce kuponlar dağıtarak heyecanı bir üst noktaya taşıyor. İndirim dönemi gelmeden kullanıcılar az sayıda dağıtılan kuponlara sahip olmak için birbirleriyle yarışıyor. Bu heyecan da oldukça keyifli dakikalara yol açıyor.

Alışveriş tutkunları ayın başında aldıkları kuponlarla 11.11’de belirlenen ürün grubu ve mağazalarda kullanarak diledikleri ürün indirimini kendileri seçebiliyorlar. Pek çok farklı kupon çeşidi sunan internet sitesi, indirim çılgınlığını tam olarak kullanıcılarına sunmayı hedefliyor.

Kasım ayının ilk fırsat trenini kaçırmak istemeyenler bu kuponların dağıtıldığı dönemleri sıkı sıkıya takip etmeli ve bu heyecanı ayın başından itibaren yaşamaya başlamalılar. Tüm internet sitelerindeki fırsatları aynı anda takip etmek mümkün olmadığından zamanın en iyi 11.11 indirimleri için Akakçe gibi fiyat karşılaştırma platformlarından takip listeleri oluşturarak tüm Türkiye’deki fiyatları takip etme fırsatını yakalayın!

Ayın Son Fırsatları: Black Friday İndirimleri

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Bu yıl 26 Kasıma denk gelen Black Friday indirimleri, ayın ve aynı zamanda yılın son büyük indirim günü oluyor. Sunduğu fırsatlarla her yıl alışverişcilerin hiç bitmesini istemediği bir gün olan Kara Cuma, her yıl olduğu gibi yine herkesi şaşırttığı kadar mutlu eden fiyat etiketleri için kapılarını aralayacak. Efsane Cuma, Şahane Cuma, Tekno Cuma, Hayırlı Cuma gibi yerelleştirilmiş isimlere sahip olan Black Friday’e Türkiye’deki neredeyse her satıcı katılıyor. Bu yüzden ürün çeşitliliği anlamında sonsuz seçeneklere sahip olan bu günde aradığınızı bulamamak gibi bir lüksünüz olmayacak.

Pandemi sebebi ile özellikle internet sitelerinin ön plana çıkacağı Kara Cuma’da Hepsiburada, Trendyol, Amazon, Gittigidiyor, n11 gibi büyük pazar yerlerinin yanı sıra Defacto, LC Waikiki gibi giyim markaları ve Mediamarkt, Teknosa gibi teknoloji mağazaları da hem internet sitelerinde hem de fiziksel mağazalarında çılgın indirimlere yer verecek.

Bu kadar fazla katılımcının olduğu bir festivalde her şeyi takip etmek görünürde mümkün gözükmüyor. Bir tarafı takip ederken diğer taraftaki dev bir indirimi kaçırdığınızda üzülebilirsiniz. Bu durumlardan kaçınmak için Black Friday indirimlerinde Akakçe gibi fiyat karşılaştırma platformlarının fiyat takibi avantajlarından faydalanarak tüm internet sitelerini ve fiziksel mağazaları rahatlıkla takip edebilir ve hiçbir fırsatı kaçırmadan günü büyük bir zevkle tamamlayabilirsiniz.

Kasım Ayının İndirimleri Gerçek mi?

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Tüm indirim festivallerinin hepsinin aynı aya denk gelmesi ve neredeyse peş peşe olması indirimlerin güvenirliğine gölge düşürüyor. Bunun başlıca sebeplerinden biri de tabii ki bu tip dönemlerin avantajlarından yararlanmaya çalışan fırsatçılar oluyor. Dönemin eğlencesine ve fırsatlarına gölge düşüren bu satıcılar, ürünlerin fiyatlarını bir kaç hafta önceden artırarak normal satış fiyatını “yüksek” indirimmiş gibi lanse ederek yararlanmaya çalışıyor. Milyonlarca ürünün arasında fark edilmemeyi uman fırsatçıları yakalayacak oldukça gelişmiş kullanıcı dostu olan ve tamamen ücretsiz sistemler de yok değil.

Türkiye’deki bazı fiyat karşılaştırma platformları yıl boyunca internette ve mağazalarda yer alan tüm fiyatların istatistiklerini tutarak kullanıcılara ilgili ürünün sayfasında gün gün fiyat değişimini gösteriyor. Bir ürünü satın almaya karar verdiğinizde ürünün fiyatının gerçekten indirimli olup olmadığını öğrenmek isterseniz eğer öncesinde bu grafiği inceleyerek fiyat etiketi hakkındaki en doğru bilgiye sahip olabilirsiniz. Böylece durumlardan yararlanmaya çalışan fırsatçıların da hilelerinden kurtulmuş olursunuz.

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