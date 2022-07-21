Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Yılın en büyük indirim etkinliği Amazon Prime Alışveriş Festivali devam ediyor. Yüz binlerce üründeki %50'ye varan indirimler alışveriş tutkunlarının yüzünü güldürüyor. Onlarca kategoride yüz binlerce ürünün 25 Temmuz'a kadar dev fırsatlarla satışa sunulduğu Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satılan ürünleri sizin için derledik!

1. Philips EP4346/70 Tam Otomatik Espresso Makinesi

Kullanıcı yorumu:

"Çok uzun araştırmalar sonucunda bu ürüne karar verdim. Yeni aldım. Ambalajlama özenli, kargolama ve teslimat hızlıydı. İlk izlenimlerime göre mükemmel bir ürün. Kullanımı pratik ve denediğim kahveler çok güzel oldu. Tazecik kahvenizi öğütüp anında içmek isteyenler için çok güzel bir ürün. Tavsiye ederim."

2. Lenovo IdeaPad Gaming 3 Dizüstü Bilgisayar, 15.6" FHD, AMD Ryzen 5 5600H, 16GB RAM, 512GB SSD, NVIDIA GeForce RTX 3060 6GB, FreeDOS, 82K200K0TX

Kullanıcı yorumu:

"Kargo çok güzel sarılarak gelmiş. Laptop ve farede herhangi bir eksik veya kusur yok. Yorumlarda çoğu kişinin bahsettiği ve benim de alırken bu yüzden biraz tedirgin olduğum içinden parça sesi gelme sorunuyla da henüz karşılaşmadım. Bilgisayar gerçekten harika. Ekran kartı ve anakart için diyecek sözüm yok. Şaheserler. Yorumlarda bir diğer gördüğüm şikayet hoparlörünün iyi olmamasıydı ancak benim laptopda hoparlör gayet kaliteli. Alın arkadaşlar. Pişman olmanız biraz zor bu PC ile."

3. Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos 2.3 Lt, Yeşil

Kullanıcı yorumu:

"Çok araştırdım ve Stanley termosta karar kıldım. Çok doğru bir seçim yapmışım. Öglen 12.00'de koyduğum su 10 saattir kaynar duruyor. Aralıklarla denemek için açıp su aldığım halde! Alacaklara öneririm. Evet pahalı ama değer. Yalnız baya büyük bir termos. Aile için çok ideal. Kargo ve paketleme de çok iyiydi. Teşekkürler Amazon."

4. Philips HD9252/90 Airfryer Fritöz

Kullanıcı yorumu:

"Ürünü bir süre kullanıp öyle yorum yapmak istedim. Öncelikle dijital ekran gerçekten önemli bir ayrıntı dakika saniye her ayarı görerek yapmak işinizi çok pratiklestiriyor. Uzun zamandır takip ediyordum zaten ürünü Amazonun indiriminde yakaladım kargo çok çok hızlıydı ve paketleme oldukça başarılıydı. İçinden Türkçe tarif kitapçığı çıkmıyor söyledikleri gibi, ben türk yemekleri tarifleri de istediğim için Philips Türkiye'ye mesaj attım hemen gönderdiler ama internette de var zaten."

5. Acer Aspire 3 A315-56 Dizüstü Bilgisayar, 15.6” FHD, Intel i3-1005G1, 8GB RAM, 256GB SSD, Free DOS

Kullanıcı yorumu:

"Fiyat ve performans açısından mükemmel bu fiyatta diğer ürünler 4gb ram verirken 8 gb var ve yükseltebilirsiniz. Ekranı güzel. Tuş hissiyatı iyi bu fiyatta olabilecek en iyi kombinasyon."

"Amazon’dan Prime ile aldım. Freedos ile geldi w11 yükledim. Gayet stabil ve sorunsuz. Amazon fiyatı gerçekten rakipsiz teşekkürler."

6. Samsung Galaxy M12 128 GB | 4GB RAM Cep Telefonu, Siyah (Samsung Türkiye Garantili)

Kullanıcı yorumu:

"Bir yaşlı anne/baba telefonudur. Ekran büyüklüğü, hızı ve tabiii en önemlisi 128GB hafızası mevcut. Bol bol Facebook capsi paylaşabilirler artık rahat rahat :) Ben ekran görüntüsü almak için çok uğraştım sonra araştırarak anladım eğer bulamayan varsa bilgisi olsun diye yazıyorum; Ekran görüntüsü alabilmek için güç düğmesi ile ses kısma düğmelerine birlikte basıp anlık hemen elinizi çekmeniz gerekiyor yani eski android versiyonlarındaki gibi her iki düğmeye birlikte bastıktan 1-2 saniye sonra ss menüsü gelmiyor. Hemen basıp çekmeniz lazım. İyi günler."

7. Xiaomi Mi Akıllı Robot Süpürge - Mop 2 Pro, Beyaz

Kullanıcı yorumu:

"Almadan önce çok düşündüm ve bu modele karar verdim iyiki de vermişim. Çok kullanışlı. Süpürmesi güzel. Elbette bir insan gibi süpürmüyor tabii. Kötü yanları mobilyanız yüksek değilse ya da tam sınırdaysa robotun kafasını çiziyor. Sanırım 10 cm olması lazım yüksekliğinin. Ben siyah aldım fiyattan dolayı ama çok toz tutuyor üstü ve çiziği çok belli ediyor. Mop özelliği bence gayet yeterli, genel olarak güzel. İşini iyi yapıyor tavsiye ederim."

8. Sony WH1000XM4B.CE7 Gürültü Engelleme Özellikli Kablosuz Kulaklı, Siyah

Kullanıcı yorumu:

"Ses kalitesi güzel, iPhone kullanıcıları için Apple Music veya Tidal üzerinden dinlediğiniz müziğin kalitesini hissedeceksiniz. Noise Cancelling de harika. Kutusu kullanışlı, kutudan çıkan USB kablosu ise maalesef çok kısa. Bunlar dışında, genel bir yorum olarak bu günlerde NC konusuna temkinli yaklaştığımı belirtmeliyim - Kulak çınlaması sorunu yaşadım ve bunun sebebi beş saat üstü Airpods Pro kullanmam olabilir - NC konusundaki gelişmeleri takip edeceğim. Siz de lütfen aklınızda bulundurun bu konuyu. Satıcı Amazon ve kargo Kolay Gelsin her zamanki gibi harika iş çıkardı. Fiyat da bugünlerde düşmüş sanırım, almayı düşünenlere tavsiyemdir."

9. SanDisk Cruzer Glide 32GB USB 3.0 Flash Bellek - SDCZ600-032G-G35

Kullanıcı yorumu:

"Öncelikle çok araştırma yaparak aldım ki bu fiyat bandında en iyilerden birisi. Hem hafıza kapasitesi çok yüksek hem de USB 3.0 girişi sayesinde okuma ve yazma hızı oldukça iyi fiyatına göre. Crystal Mark ile yaptığım testlerde oldukça yüksek değerler aldım ancak malzeme kalitesi pek iyi değil gibi normal plastik çok kurcalarsanız elinizde kalacak hissi veriyor. Aynı zamanda ısınma problemi var fakat çalışırken ışık yanması da güzel bir detay olmuş. Bu fiyata kesinlikle tavsiye edebileceğim bir ürün."

10. COSORI Sıcak Hava Fritözü, Air Fryer 5.5 Litre XXL 1700W

Kullanıcı yorumu:

"Bilmediğim bir marka olmasına rağmen Amazon'un seçim etiketini görünce ürün bende merak uyandırdı. YouTube üzerinden inceleme videolarını izledikten sonra ürün yurt dışından gönderiliyor olmasına rağmen riske girip sipariş verdim. Rengi çok tatlı, malzeme kalitesi ve dokunma hassasiyeti çok iyi. İlk deneme olarak kestane yaptık, lezzet ve hız olarak gayet başarılıydı. Amazon tarafından gönderilen ürünlerde kargolama ve teslimat süresine diyecek laf yok zaten. Gerçekten şapka çıkarmak lazım."

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