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Yılın en duyarlı gazetesi Türkiye Gazetesi seçildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 14:55 | Son Güncelleme

Türkiye Gazetesi, HEMPA Çocuk Derneği tarafından yılın en duyarlı gazetesi ödülüne layık görüldü.HEMPA Çocuk Derneği tarafından "21’inci yüzyılda çocuk olmak" temalı Çocuk Hakları Zirvesi düzenlendi.

Yılın en duyarlı gazetesi Türkiye Gazetesi seçildi

Türkiye Gazetesi, HEMPA Çocuk Derneği tarafından yılın en duyarlı gazetesi ödülüne layık görüldü.
HEMPA Çocuk Derneği tarafından "21’inci yüzyılda çocuk olmak" temalı Çocuk Hakları Zirvesi düzenlendi. Zirvede, 2019 yılı Çocuk Hakları Duyarlılık Ödülleri de sahiplerini buldu. Türkiye Gazetesi, yılın en duyarlı gazetesi ödülüne layık görüldü. Türkiye Gazetesi adına ödülü ise Diplomasi Muhabiri Selçuk Böke aldı.
Dernek Başkanı İbrahim Enes Duruay, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, dernek olarak dünyadaki bütün çocukların haklarını savunmak istediklerini belirterek, "Medyamızın kıymetli temsilcileri diğer gazetelere, kanallara, radyolara örnek olacak şekilde çocuklara çok fazla yer veriyorlar. Bazıları, çocukları nesne değil, özne olarak görüyor. Ülkemizin bütün çocukları adına bu medya kuruluşlarına teşekkür ederim. Siyasetin dışında hem eğitim hakkında hem de çocuk hakları anlamında çocuklara çok fazla yer veren Türkiye Gazetesi’ne çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Yılın en duyarlı gazetesi Türkiye Gazetesi seçildi

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