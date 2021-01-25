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  4. ‘Yılın En İyi Crossover" modeli Panda Cross seçildi!

‘Yılın En İyi Crossover" modeli Panda Cross seçildi!

25.01.2021 16:06 | Son Güncelleme:
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‘Yılın En İyi Crossover" modeli Panda Cross seçildi!

40. Yılını kutlayan Panda, ‘Yılın En İyi Crossover" modeli seçildi. 4x4 uzmanlarından oluşan jüri üyelerinden üstün arazi kabiliyeti, keyifli sürüşü ve verimli motoruyla tam puan aldı.

Fiat Panda Cross, her yıl İngiltere’nin “4x4 Magazine” dergisi tarafından düzenlenen 4x4 Ödülleri’nde dördüncü kez “En İyi Crossover” seçildi. Sürekli büyüyen bir pazarda zorlu rakipleri geride bırakan Panda Cross, üstün arazi kabiliyeti, keyifli sürüşü ve verimli motoruyla ödüle layık görüldü. 2020 senesinde 40. yılını kutlayan Panda, Avrupa pazarında kendi segmentinde yüzde 18 pay alarak; tarihin en yüksek pazar payına ulaştı.

Fiat Panda Cross 2

İngiltere’nin köklü yayınlarından 4x4 Magazine tarafından düzenlenen “Yılın 4x4 Ödülü”, 25 yılı aşkın süredir sektöre yön veriyor. 4x4 uzmanlarından oluşan jüri, bu sınıfta yer alan araçları konfor ve kaliteden arazi performansına, satın alma ve sahip olma maliyetlerine uzanan geniş bir perspektifte değerlendiriyor.

Panda Cross

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