Yılın en iyi hayvan fotoğrafları

Rusya'nın Sibirya kentindeki Krasnoyarsk kentinde bir apartman dairesinde akvaryumdan sızan güneş ışığı ve İngiliz mavi kedisi

Kasırga, fil ve zebraların gezindiği, Kenya'daki Amboseli Ulusal Parkı'nda böyle görüntülendi

Londra'daki Hayvanat Bahçesinde Dünya Aslan Günü'nü tanıtmak için bir etkinlik sırasında bir dişi aslan, Asya aslanı Bhanu ile oynarken