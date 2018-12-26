HABER

Yılın en iyi hayvan fotoğrafları

YAŞAM HABERLERİ  | 26.12.2018 07:46 | Son Güncelleme

Reuters editörleri binlerce fotoğrafın içinden 2018 yılının en güzel hayvan fotoğraflarını derledi.

İşte 2018 yılında çekilen en güzel hayvan fotoğrafları...

Yılın en iyi hayvan fotoğrafları

İrlanda'da deniz kenarında top yakalayan köpek
Kazakistan'da altın kartal ile avlanan genç
Hagenbeck Hayvanat Bahçesi'nde doğan yavrular Hamburg'da ziyaretçilerin gözbebeği oldu.
Çin'de Xinjiang özerk bölgesinde koyunların yıllık göçü
Çin Bilim Akademisi'nde klonlanan maymunlar Zhong Zhong ve Hua Hua
Rusya'nın Sibirya kentindeki Krasnoyarsk kentinde bir apartman dairesinde akvaryumdan sızan güneş ışığı ve İngiliz mavi kedisi
Yeni Delhi'de Yamnu nehrinde banyo yapan fil
İnternet fenomeni köpek @jiffpom, Facebook'un konferansında
İngiltere'deki kayaların arasında yer alan bir Atlantik fok yavrusu
Kasırga, fil ve zebraların gezindiği, Kenya'daki Amboseli Ulusal Parkı'nda böyle görüntülendi
Penguenler, Antarktika'daki Neko Limanı'nda karaya çıkıyor.
'Toy" adlı 10 günlük dişi zürafa Toy, annesi Laila'yla birlikte Kudüs'teki İncil Hayvanat Bahçesi'nde yaşıyor.
Londra'da Downing Street’te yürüyen tilki
Kopenhag'ın güneyindeki Faxe Körfezi sahilinde buzla kaplı bir evin bahçesindeki köpek
Londra'daki Hayvanat Bahçesinde Dünya Aslan Günü'nü tanıtmak için bir etkinlik sırasında bir dişi aslan, Asya aslanı Bhanu ile oynarken
Portekiz'in Matosinhos limanında balıkçılar
Güney İsrail’deki Beit Kama kasabası yakınlarında göç hazırlığı yapan sığırcık kuşları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Reuters ajansı en güzel fotoğraflar Hayvanlar Alemi

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Söylentiyi duyan Nüfus Müdürlüğüne koştu!

Söylentiyi duyan Nüfus Müdürlüğüne koştu!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Babasından kalan mirasla milyoner olan hırsıza büyük şok!

Babasından kalan mirasla milyoner olan hırsıza büyük şok!

İzmir'de feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi

İzmir'de feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Günlük burç yorumları: 26 Aralık Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumları

26 Aralık Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumları

Sakarya'da korkunç olay! Yaşlı adamı döverek öldürdüler

Vahşet! Yaşlı adamı döverek öldürdüler

Tacizci olduğu iddia edilen kişiye mahalleliden meydan dayağı

Taciz iddiası ortalığı karıştırdı!

Düğüne 10 gün kala nişanlısına tecavüz etti!

Düğüne 10 gün kala nişanlısına tecavüz etti!

Yürek yakan olay! Duyan kahroldu

Yürek yakan olay! Duyan kahroldu

İstanbul Esenyurt'ta UBER sürücüsüne tehdit! Dehşet anları kamerada...

Çaresiz kalınca kamerayı açıp kayda başladı! Dehşet...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.