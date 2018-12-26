İşte 2018 yılında çekilen en güzel hayvan fotoğrafları...
Yılın en iyi hayvan fotoğrafları
İrlanda'da deniz kenarında top yakalayan köpek
Kazakistan'da altın kartal ile avlanan genç
Hagenbeck Hayvanat Bahçesi'nde doğan yavrular Hamburg'da ziyaretçilerin gözbebeği oldu.
Çin'de Xinjiang özerk bölgesinde koyunların yıllık göçü
Çin Bilim Akademisi'nde klonlanan maymunlar Zhong Zhong ve Hua Hua
Rusya'nın Sibirya kentindeki Krasnoyarsk kentinde bir apartman dairesinde akvaryumdan sızan güneş ışığı ve İngiliz mavi kedisi
Yeni Delhi'de Yamnu nehrinde banyo yapan fil
İnternet fenomeni köpek @jiffpom, Facebook'un konferansında
İngiltere'deki kayaların arasında yer alan bir Atlantik fok yavrusu
Kasırga, fil ve zebraların gezindiği, Kenya'daki Amboseli Ulusal Parkı'nda böyle görüntülendi
Penguenler, Antarktika'daki Neko Limanı'nda karaya çıkıyor.
'Toy" adlı 10 günlük dişi zürafa Toy, annesi Laila'yla birlikte Kudüs'teki İncil Hayvanat Bahçesi'nde yaşıyor.
Londra'da Downing Street’te yürüyen tilki
Kopenhag'ın güneyindeki Faxe Körfezi sahilinde buzla kaplı bir evin bahçesindeki köpek
Londra'daki Hayvanat Bahçesinde Dünya Aslan Günü'nü tanıtmak için bir etkinlik sırasında bir dişi aslan, Asya aslanı Bhanu ile oynarken
Portekiz'in Matosinhos limanında balıkçılar
Güney İsrail’deki Beit Kama kasabası yakınlarında göç hazırlığı yapan sığırcık kuşları
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