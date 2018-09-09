Yılın en uzun gecesi hangi tarihtedir? (Hadi İpucu 9 Eylül 20.30)

Hadi yarışmasında öğlen ve akşam yapılan her yarışmalarda çıkacak birer soru için ipucu veriliyor. Bu akşam yani büyük ödüllü 9 Eylül Çarşamba günü 20.30’da yapılacak yeni yarışmada çıkacak bir soru için de Dünya’nın Güneş etrafındaki hareketi ile konulu bir ipucu verildi. İpucunda yılın en uzun gecesinin hangi tarihte oluğu soruldu.
Aslında en uzun gece Dünya’nın iki yarım küresinde terstir. Ülkemizin de bulunduğu Kuzey yarım kürede en uzun gece yani Kış gündönümü 21 Aralık tarihinde yaşanır. Güney yarım kürede en uzun gece ise 21 Haziran’dır. Günün sorusunda Türkiye’de en uzun gece hangi tarihtedir diye sorulması gerekir. Bu olay ilgili daha çok detaya haberimizin sonundan erişebilirsiniz.
Bu akşam 20.30’da yapılacak Hadi yarışmasında para ödülü 20 bin TL olarak açıklandı.
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