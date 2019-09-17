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Yılın gösterisi başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 15:52 | Son Güncelleme

Türkiye’nin Yaşam Koç’u Murat Çuhadar tarafından hazırlanan ve Türkiye’de ilk defa uygulanacak olan Off-Life gösteride psikoloji ile mizah birleşiyor.

Türkiye’nin Yaşam Koç’u Murat Çuhadar tarafından hazırlanan ve Türkiye’de ilk defa uygulanacak olan Off-Life gösteride psikoloji ile mizah birleşiyor. Yaşam dışı gösteri sanatı Off-Life hayatınıza yeni bir soluk kazandıracak.
Yılın en iddialı gösterilerinden biri olan ve “İlişkiler ve Çelişkiler” isimli tek kişilik gösteri; hem ağlatan hem de kahkahalara boğan yönüyle gündeme bomba gibi düşmeye hazırlanıyor! 28 Eylül akşamı Profilo Gösteri Merkezi’nde start verecek olan İlişkiler ve Çelişkiler’in turne takvimi de netleşmeye başladı.
Murat Çuhadar, gösteri turnesi kapsamında İstanbul’un hemen ardından Kırklareli, Edirne ve Çorlu’da sevenleriyle buluşacak. Önümüzdeki günlerde Amerika, Almanya, İsviçre gibi birçok ülkede gösteriyle ilgili programlar yapılacak.

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