Yılın İlk 4 ayında pazarın lideri Fiat

İSTANBUL (AA) - Fiat, başarılı satış performansını sürdürerek ocak-nisan aylarında da Türkiye otomotiv pazarının lideri olmaya devam etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Fiat, 2019 yılında da başarılı satış performansı ile Türkiye’nin en çok tercih edilen markası olmayı sürdürüyor.

Yılın ilk 4 ayında otomobil ve hafif ticari araç alanında 19 bin adedin üzerinde satış rakamına erişen Fiat’ın otomobil satış adedi 14 bin 632 adet oldu. Fiat, hafif ticari araç pazarında 4 bin 381 adet satış gerçekleştirdi. Fiat, yüzde 16 pazar payıyla tüketicilerin en çok tercih ettiği marka oldu.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, “2019 sektörümüz açısından zor başladı. Ancak Fiat markası olarak ilk 4 ayda pazar payı, satış adetleri ve il bazında gösterdiğimiz başarılı performansla Türkiye’nin en çok tercih edilen markası olmayı sürdürüyoruz. Özellikle otomobil pazarında ciddi bir satış adedi yakaladık. Türkiye otomobil pazarı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 42 daralırken, Fiat olarak satışlarımızı yüzde 11,1 oranında artırdık.” ifadelerini kullandı.