Yılın ilk 8 ayında sinemada komedi filmleri ilgi gördü

İSTANBUL (AA) - HİLAL UŞTUK - Sinemaseverler, yılın ilk 8 ayında özellikle yerli komedi filmlerine yoğun ilgi gösterdi.

En çok izlenen 10 filmin 6'sını yerli filmler oluştururken, en çok gişe yapan film ise "Arif v 216" oldu.

Box Office Türkiye'den derlenen bilgilere göre, yılın ilk 8 ayında en çok izlenen film, Cem Yılmaz'ın senaryosunu yazdığı ve başrolünde yer aldığı "Arif v 216" oldu. Film, vizyonda kaldığı süre içinde 4 milyon 968 bin 462 kişi tarafından seyredildi. Seyirciyle ilk kez Ocak ayında buluşan komedi ve bilim kurgu türündeki film, 18 Mayıs'taki ikinci vizyon tarihinin ardından toplam 62 milyon 986 bin lira hasılat elde etti.

Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in başrollerini paylaştığı komedi filmi "Ailecek Şaşkınız", yılın en çok seyredilen ikinci filmi oldu. Yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in üstlendiği yapımı 4 milyon 34 bin kişi izlerken, filmden elde edilen gelir ise 44 milyon 688 bin lira.

"Deliha 2", 2 milyon 106 bin kişi tarafından izlendi. "Deliha" ve "Görümce" filmlerinin senaryosuna imza atan ve başrolünü üstlenen Gupse Özay'ın bu kez yönetmen koltuğuna da oturduğu film, kariyer yolunda ilerlemeye çalışan Zeliha'nın hikayesini anlatıyor. Komediseverlerin yoğun ilgi gösterdiği filmden elde edilen hasılat 24 milyon 589 bin lira oldu.