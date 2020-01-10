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  4. Yılın ilk ay tutulmasından önce, dolunayın parlaklığı dikkat çekti

Yılın ilk ay tutulmasından önce, dolunayın parlaklığı dikkat çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 19:08 | Son Güncelleme

2020 yılının akşam saatlerinde gerçekleşeceği ilk parçalı ay tutulmasından önce, dolunayın parlaklığı ve sarılığı dikkat çekti.2020 yılında TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi’nin belirlediği gök olaylarına göre 2020 yılında biri tam tutulma olmak üzere iki güneş ve dört parçalı ay tutulması yaşanacak.

2020 yılının akşam saatlerinde gerçekleşeceği ilk parçalı ay tutulmasından önce, dolunayın parlaklığı ve sarılığı dikkat çekti.

2020 yılında TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi’nin belirlediği gök olaylarına göre 2020 yılında biri tam tutulma olmak üzere iki güneş ve dört parçalı ay tutulması yaşanacak. Yılın ilk parçalı ay tutulması ise bu akşam saat 20.05 ile 00.15 saatleri arasında yaşanacak. Bu akşam ki tutulmadan önce dolunayın parlaklığı ve sarılığı ile dikkat çekti. Kartpostallık görüntüler oluşturan dolunay, görenleri ise kendine hayran bıraktı.

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