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Yılın ilk ayında Ankara’da 136 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 09:38 | Son Güncelleme

Ankara’da bu yılın ilk ayında düzenlenen 7 ayrı operasyonda 136 kaçak göçmen yakalandı.

Ankara’da bu yılın ilk ayında düzenlenen 7 ayrı operasyonda 136 kaçak göçmen yakalandı. Minibüs bagajında 850 kilometre kaçak yolculuk yapan Suriyeli göçmenler de Ankara’da yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2019 yılına hızlı bir giriş yaptı. Yılın ilk ayında gerçekleştirilen 7 operasyonda çoğu Afgan ve Suriye uyruklu olmak üzere ülkeye kaçak yollarla girmeye çalışan 136 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonlar kapsamında 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3’ü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Bagajda 850 kilometre kaçak yolculuk
Öte yandan kaçak yollarla Şanlıurfa üzerinden Türkiye’ye giren ve bir minibüsün bagaj kısmında yolculuk eden Suriyeli göçmenler Ankara’da yakalandı. 850 kilometre bagajda yolculuk eden grupta kadın ve çocukların da olduğu görüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından kaçak göçmenlerden bir kısmı ülkelerine gönderilirken, bir kısmı sığınma kamplarına sevk edildi.

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