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  4. Yılın ilk cezasını yiyen sürücü alkolsüz olduğunu hastane raporuyla kanıtladı

Yılın ilk cezasını yiyen sürücü alkolsüz olduğunu hastane raporuyla kanıtladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 16:13 | Son Güncelleme

Konya’da yılbaşındaki trafik uygulamalarında polis ekipleri tarafından durdurularak alkol testinde 0.56 promil alkollü olduğu görülen sürücünün hastanede yapılan kan testinde alkollü olmadığı tespit edildi.

Konya’da yeni yıl dolayısıyla trafik ekipleri tarafından kent merkezinde yapılan 27 noktadaki uygulamada bin 980 araç durdurularak kontrol edildi. Uygulama sırasında merkez Selçuklu ilçesi Mesaj Caddesi üzerinde uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan araç sürücüsü Faruk C., alkol testi yapılmasının ardından alkolmetre 0.56 promil alkol oranı gösterdi. Alkol almadığını iddia eden Faruk C. kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Ben umreye gittim, ne alkollü." diyerek tepki gösterdi.

Bir polis memuru alkolmetreye üfleyerek, alkol almadığını iddia eden ve alkolmetrenin bozuk olduğunu savunan Faruk C'yi cihazın bozuk olmadığına ikna etmeye çalıştı.

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6 AY SÜREYLE EHLİYETİNE EL KONULDU

Bunun üzerine sürücü Faruk C.’ye bin 228 lira idari para cezası uygulandı ve ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

KAN TESTİNDE ALKOLLÜ OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Faruk C., alkollü olmadığını kanıtlamak için hastaneye giderek tahlil yaptırdı. Kan testi sonucunda alkollü olmadığını kanıtlayan Faruk C., raporla birlikte Trafik Şube Müdürlüğüne gitti. Bunun üzerine Faruk C. ehliyetini geri aldı.

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"KAMERA ŞAKASI YAPIYORLAR ZANNETTİM"

Alkolsüz olduğunu hastane raporuyla kanıtlayan Faruk C., “Dün akşam alkol kontrolü vardı. Bizi de polis ekipleri durdurarak alkolmetre ile test yaptılar. Ama bu alkol kontrolü yapılmadan önce ben meyve yemiştim ve meyveden de böyle bir şeyler çıkabiliyormuş. Bende de 0.56 promil alkol çıktı ve dün akşam çıkan haberlerin başında da ben umreye gittiğimi söyledim. O sırada ben gerçekten kamera şakası yapıyorlar zannettim. Ama sürekli bana gülüyorlardı meğer uygulamada alkol çıkınca benim umreye gittiğimi söylediğim için bana gülüyorlarmış" dedi.

"HASTANEYE GİDEREK KENDİMİ KANITLADIM"

Faruk C. şöyle devam etti:

"Ama yine de ben kendimden emindim sonra benim ehliyetime el konuldu. Daha sonra ben kendimi bildiğim için kendimi temizlemek istedim ve hastaneye giderek kan testi yaptırdım. Kan testini 20 dakika içerisinde alarak tekrar benim ehliyetimi alan amirleri buldum. Ve burada tekrar alkol testi yaptılar. Raporda da olduğu gibi alkolsüz çıktım ve ehliyetimi tekrar verdiler. İnsanlar yapılan haberlerin altına yorumlar yapmışlar, saygı duyuyorum ama kimsenin haksız yere günahını almayın ben alkol kullanan biri değilim. Arkadaşlar da özür diledi benden şükür ehliyetimizi aldık tekrar geriye."

(İHA / AA)

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Anahtar Kelimeler:
Konya trafik cezası alkolmetre

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