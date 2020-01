Yılın ilk cezasını yiyen sürücü alkolsüz olduğunu hastane raporuyla kanıtladı

Konya’da yeni yıl dolayısıyla trafik ekipleri tarafından kent merkezinde yapılan 27 noktadaki uygulamada bin 980 araç durdurularak kontrol edildi. Uygulama sırasında merkez Selçuklu ilçesi Mesaj Caddesi üzerinde uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan araç sürücüsü Faruk C., alkol testi yapılmasının ardından alkolmetre 0.56 promil alkol oranı gösterdi. Alkol almadığını iddia eden Faruk C. kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Ben umreye gittim, ne alkollü." diyerek tepki gösterdi.

Bir polis memuru alkolmetreye üfleyerek, alkol almadığını iddia eden ve alkolmetrenin bozuk olduğunu savunan Faruk C'yi cihazın bozuk olmadığına ikna etmeye çalıştı.

6 AY SÜREYLE EHLİYETİNE EL KONULDU

Bunun üzerine sürücü Faruk C.’ye bin 228 lira idari para cezası uygulandı ve ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

KAN TESTİNDE ALKOLLÜ OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Faruk C., alkollü olmadığını kanıtlamak için hastaneye giderek tahlil yaptırdı. Kan testi sonucunda alkollü olmadığını kanıtlayan Faruk C., raporla birlikte Trafik Şube Müdürlüğüne gitti. Bunun üzerine Faruk C. ehliyetini geri aldı.