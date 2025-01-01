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Yılın ilk günü hava nasıl olacak? Meteoroloji'den değerlendirme... Termometreler eksi 15 dereceyi gördü!

01.01.2025 11:06
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Yeni yılın ilk günü yurt genelindeki birçok bölgede dondurucu soğuklar etkili oluyor. Özellikle Doğu illerimizde termometreler eksi 15 derecelere kadar düştü. İç ve Batı bölgelerde ise hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrediyor. Meteoroloji ülke genelinde yağış beklenmediğini belirttiği bugünün hava tahmin raporunda sürücü ve yayaları da sabah saatleri için uyardı.

Yılın ilk günü hava nasıl olacak? Meteoroloji'den değerlendirme... Termometreler eksi 15 dereceyi gördü!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, (MGM) yeni yılın ilk günü için hava durumu tahminlerini paylaştı. Ülke genelinde yağış beklenmezken, İç ve Doğu bölgelerde buzlanma, don, pus ve sis gibi olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. İç ve Doğu kesimlerde parçalı bulutlu bir hava hakimken, diğer bölgelerde az bulutlu ve açık bir gökyüzü öngörülüyor. Özellikle Doğu'da etkili olan aşırı soğuklarda Ağrı'da kaydedilen görüntüler ise film sahnelerini aratmadı.

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EKSİ 15 DERECELERİ GÖRDÜ

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derece ölçüldüğü Ağrı'da, dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Soğuk havanın etkisiyle Murat Nehri'nden buz kütleleri aktı. İş yerleri ve araçların camlarının da buz tuttuğu kentte, bazı vatandaşlar soğuktan korumak için araçlarının üzerini battaniye ve brandayla örttü.

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Sisle kaplanan şehir ve buz kütleleri akan Murat Nehri dronla görüntülendi.

Vatandaşlardan Rıza Boğa, AA muhabirine, Ağrı'nın eski kışlarının daha soğuk olduğunu söyledi.

Son yıllarda eski kışların yaşanmadığını ifade eden Boğa, "Normalde hava çok soğuk ama eskisi kadar kar ve kuru soğuk yok. Hava sıfırın altında 15 derece ama sanki eksi 4 gibi görünüyor. Doğu'nun en soğuk yeri Ağrı. Murat Nehri yeniden buz tutmaya başladı." diye konuştu.

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SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE OLACAK

Hava sıcaklıklarının Karadeniz kıyıları ve İç Ege'de 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.

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RÜZGARIN HAFİF ESECEĞİ AKTARILDI

Yeni yılın ilk gününde, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman ise orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT!

Meteoroloji, özellikle Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksek bölgeleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yer alan dik yamaçlarda çığ tehlikesi uyarısı yaptı. Ayrıca, buzlanma, don ve sis nedeniyle ulaşımda olabilecek aksaklıklara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği belirtildi. Bu hava koşullarının yolculuk ve günlük hayatı olumsuz etkileyebileceği ifade edildi.

Kaynak: AA-HalkTvBu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji
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