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Yılın ilk gününde buz gibi soğuk suya atladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 01:31 | Son Güncelleme

Kanada'da yıllardır yaşatılan bir gelenek olan Kutup Ayısı Dalışında, binlerce kişi yılın ilk gününü soğuk havaya rağmen buz gibi sulara atlayarak kutladı

OAKVİLLE (AA) - Kanada'da her yılın ilk gününde yapılan Kutup Ayısı Dalışı'nda (Polar Bear Dip) binlerce kişi, soğuk havaya rağmen kendisini buz gibi sulara bıraktı.

Ülkede bir gelenek olarak yaşatılan etkinlik, Vancouver, Halifax, Calgary, Toronto, Charlottetown ve Oakville kentlerinde büyük katılımla gerçekleşti.

Vancouver'da ilk kez 1920 yılında başlatılan Kutup Ayısı Dalışı, bu yıl 99'uncu kez düzenlenerek ülkedeki en eski organizasyon oldu.

Ülkede kış şartlarının ağır geçtiği Charlottetown ve bazı kıyı kentlerinde de Kanadalılar, kalın buz katmanları kırılarak açıldıktan sonra soğuk sulara daldı.

- Oakville'de "Su İçin Su" etkinliği

Oakville sahilindeki Coronation Park'ta toplanan 5 bin kişiden 700'ü gruplar halinde göle girdi.

Hava sıcaklığının 5 derece olduğu güneşli bir kış günündeki etkinlik boyunca farklı yaş gruplarında kostüm yarışması da düzenlendi.

Göle dalacak katılımcılara sıcak çikolata ve kahve ikram edilen etkinlikte, sandviç ve içecek satışı da yapıldı. Satışlardan elde edilen gelir, organizasyonun bağış kutusuna kaldı.

Etkinlik öncesi AA muhabirine konuşan Courage kardeşlerin annesi Gaye Courage, 1985 yılında üniversite öğrencisi olan oğullarını, o yıl "Kalkın ve güzel bir şeyler yapın." diyerek Ontario Gölü'ne yüzmeye gönderdiğini söyledi.

Gaye Courage, "Bir yıl sonra aynı şeyi bu kez 200 arkadaşla yaptılar. Şimdi ise binlerce kişiyle hayır için yapıyorlar. Onlarla gurur duyuyorum." dedi.

Organizatörlerden Trent Courage ise bugüne kadar düzenledikleri etkinliklerle 1,8 milyon dolar bağış topladıklarını ifade etti.

Trent Courage, uluslararası bir insani yardım kuruluşu ile ortaklaşa yaptıkları ve "Su İçin Su" adını verdikleri bu etkinlikten elde ettikleri bağışlarla bugüne kadar Ruanda, Mali, Tanzanya, Batı Afrika Cumhuriyeti, Kenya, Senegal, Etiyopya, Nikaragua, Zambiya, Uganda ve Afganistan gibi ülkelerde su kuyuları açarak halkın temiz suya erişimini sağladıklarını anlattı.

- 120 bin Kanada doları toplandı

Trent Courage'ın kardeşi ve girişimin kurucularından Todd Courage ise şu bilgileri verdi:

"Polar Bear Dip, tüm Kanadalıların dünyadaki daha az şanslı topluluklarla omuz omuza durduğunu gösterme yöntemimiz. Parktaki enerji harika. Her yıl aileler, arkadaşlar ve topluluklar, mevsimin gerçek mesajını gösteren bir jestle başkalarına geri vermek için bir araya geliyorlar. Hedefimiz bu yıl 120 bin Kanada doları toplamaktı. Bu hedefi bir miktar geçerek yakaladık. Bu yardımı bu sene Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde su ihtiyacı olan bölgeler için gönderiyoruz." diye konuştu.

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