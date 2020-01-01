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  4. Yılın ilk gününde denize girdiler

Yılın ilk gününde denize girdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 13:48 | Son Güncelleme

ANTALYA'da yeni yılın ilk günü sahili dolduran turistler güneşli havada denize girmenin keyfini çıkardı.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da yeni yılın ilk günü sahili dolduran turistler güneşli havada denize girmenin keyfini çıkardı.
Türkiye'nin birçok yerinde soğuk hava etkisini sürdürürken, Antalya'da hava sıcaklığı 16, deniz suyu sıcaklığı 17 derece ölçüldü. Güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, plajları, parkları doldurdu. Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde denize giren turistler, bir süre güneşlendi. Evcil hayvanlarıyla sahillere gelenler gezip dolaşırken, bazıları da balık tuttu. Güzel havanın tadını çıkaran Deniz Tatar, yeni yılda herkese mutluluk dilediğini belirterek, "Beni yağmur, fırtına engellemiyor. Havuza girmektense denize giriyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor" dedi.
Tatil için ailesiyle Rusya'dan gelen Vladimir Ivanov, "Antalya'ya aşık oldum. Hava güneşli de olunca denize girmek istedik" diye konuştu.

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