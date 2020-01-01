HABER
  4. Yılın ilk gününde oraya akın ettiler

Yılın ilk gününde oraya akın ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 18:37 | Son Güncelleme

Sivas’ta kent merkezine uzaklığı yaklaşık 58 kilometre olan Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi yılın ilki günü vatandaşların akınına uğradı.

Sivas’ta kent merkezine uzaklığı yaklaşık 58 kilometre olan Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi yılın ilki günü vatandaşların akınına uğradı. Çocuklar ve gençler kayak merkezinde gönüllerince eğlendi. Sivas Valisi Salih Ayhan’da kayak tesisinde bugün incelemelerde bulundu.

Yılbaşı tatilini fırsat bilen tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği Yıldız Dağı’nda incelemelerde bulunan Vali Ayhan, “Kayak, kızak, snowboard, doğa yürüyüşleri, buz pateni, mekanik tesisler ile buraya gelen vatandaşlarımız güzel bir tatilin keyfini çıkarıyor, yöresel lezzetlerimizi tadıyor, konforlu otelimiz de misafirlerimiz en güzel şekilde ağırlanıyor. Çocuklar için bu yıl oluşturduğumuz çocuk oyun alanı ise onların keyiflerine keyif katıyor. Diğer yandan halkımızın kış spor malzemelerini kiralayabilecekleri mağazamız, gece kayağı imkanımız ve çok sayıda günübirlik tesisimiz ile yoğun bir gün yaşıyoruz. Kısa sürede ülke gündeminde önemli bir yer edinen Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi’ne herkesi davet ediyoruz” dedi.

Türkiye’nin parlayan yıldızı Sivas’ın marka değeri Yıldız Dağı Kayak Merkezi’nde herkesin yeni yılını kutladığını ifade eden Vali Ayhan, “Türkiye’nin en genç, en modern ve en ekonomik kayak merkezini herkesin görmesini arzuluyoruz. Pistlerimiz harikulade, hizmet kalitemiz olağanüstü güzel, yollarımız güvenli. Yani kayak yapmaya her şey müsait. Türkiye’nin birçok yerinde kar sorunu varken Yıldız, kış sporlarına hazır vaziyettedir. Burası ülkemizin yükselen bir marka değeridir.” diye konuştu.

Konuşmanın ardından Vali Salih Ayhan, ziyaretçilerle birlikte kayak yaptı.

PARTNERMilyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bu sabah resmen değiştiMilyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bu sabah resmen değişti
Yer: Mersin... Hem kar hem de deniz keyfiYer: Mersin... Hem kar hem de deniz keyfi
Mavi Marmara'dan Sonra Türkiye-İsrail İlişkileriMavi Marmara'dan Sonra Türkiye-İsrail İlişkileri
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yılbaşı gecesi dehşet! Evinin önünde taciz edildi

Yılbaşı gecesi dehşet! Evinin önünde taciz edildi

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Ali Babacan'dan dikkat çeken paylaşımlar

Ali Babacan'dan dikkat çeken paylaşımlar

O yasa çok konuşulmuştu! İki santral mühürlendi

O yasa çok konuşulmuştu! İki santral mühürlendi

Ablası çileden çıktı! Küfürler havada uçuştu

Ablası çileden çıktı! Küfürler havada uçuştu

Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'ya kalpli mesaj!

Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'ya kalpli mesaj!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

70 milyon hazineye devretti

70 milyon hazineye devretti

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İşte büyük ikramiye kazanan numaralar

İşte büyük ikramiye kazanan numaralar

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeni yılın ilk gününde hem karın hem de denizin keyfini yaşadılar

Yer: Mersin... Hem kar hem de deniz keyfi

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Son dakika! Zeytinburnu'nda otobüs, duraktaki otobüse çarptı: Yaralılar var

Zeytinburnu'nda otobüs kazası: Yaralılar var

Yılın ilk cezasını yiyen sürücü alkolsüz olduğunu hastane raporuyla kanıtladı

2020'nin ilk trafik cezası ona kesilmişti! Gerçek ortaya çıktı

Suriyeli eski savaş pilotu Esenyurt'ta vahşice öldürülmüştü! Kan donduran detay ortaya çıktı

Suriyeli eski savaş pilotunun öldürülmesinde kan donduran detaylar

Denizli’de doktorların katıldığı yılbaşı eğlencesi korkunç bitti! Diş hekimi Betül hayatını kaybetti, arkadaşları komada

Diş hekimi Betül hayatını kaybetti, arkadaşları komada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.