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  4. Yılın ilk Kabine toplantısı bugün! Kısıtlama kararları ve aşı takvimi masada

Yılın ilk Kabine toplantısı bugün! Kısıtlama kararları ve aşı takvimi masada

11.01.2021 08:11 | Son Güncelleme:
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Yılın ilk Kabine toplantısı bugün! Kısıtlama kararları ve aşı takvimi masada

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda, koronavirüs tedbirlerinin sonuçları, yeni tedbirlerin gündeme gelip gelmeyeceği veya kısıtlamaların ne zaman esneyeceği ele alınacak. Kritik toplantıda ayrıca yerli aşı çalışmaları ve aşı takviminin de masada olması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Yılın ilk kabine toplantısında, koronavirüsle mücadelede alınan tedbirlerin sonuçları, yerli aşı çalışmaları ve aşı takvimi başta olmak üzere ülke gündemindeki çeşitli konuların ele alınacağı tahmin ediliyor.

SAĞLIK BAKANI KOCA SUNUM YAPACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması planlanan toplantıda, vaka sayılarındaki seyir ile yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı, mevcut tedbirlerin ne zamana kadar uygulanmaya devam edileceği gibi konuların da gündeme gelmesi bekleniyor.

AŞI ÇALIŞMALARI DA MASADA

İthal aşıya ilişkin inceleme süreci, aşılama yöntemi ile uygulamanın nasıl yürütüleceği ve aşı takibi gibi konuların toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer alacağı öngörülüyor. Toplantıda, yerli aşı çalışmalarının da masaya yatırılarak, gelinen aşamanın değerlendirileceği tahmin ediliyor.

Görüşülecek konular arasında ayrıca güvenlik ve dış politikaya ilişkin son gelişmelerin bulunması bekleniyor.

(AA)

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