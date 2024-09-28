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Yılın ilk kar yağışı mı geliyor? Sıcaklıklar 15 derece birden düşecek... 2 güne dikkat! 'Sıradan bir hava olayı değil'

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
28.09.2024 13:04
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Hava durumuyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ederken, soğuk hava dalgası yurda giriş yapmaya hazırlanıyor. Meteoroloji'nin tahminlerine göre 30 Eylül pazartesi itibariyle sıcaklıkların yer yer 10 ila 15 derece düşmesi beklenirken; yüksek kesimlerde de yılın ilk kar yağışı görülebilir. Öte yandan iki günde dikkat çeken Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, '1 günde 10 derece sıcaklık düşüşü sıradan bir hava olayı değildir' diyerek riskli illeri sıraladı.

Yılın ilk kar yağışı mı geliyor? Sıcaklıklar 15 derece birden düşecek... 2 güne dikkat! 'Sıradan bir hava olayı değil'

Hafta sonu yaz bitiyor, yeni, haftada kış geliyor. Yaz aylarından kalma günler geçiren Türkiye genelinde yapılan son hava durumu tahminlerine göre sıcaklıklar ani bir şekilde azalacak. Meteoroloji verilerine göre, sıcaklıklar batı bölgelerden başlayarak 30 Eylül Pazartesi itibariyle 10 ila 15 dereceye kadar düşecek.

"YAZ MEVSİMİ UZADI! HIZLI BİR SICAKLIK DÜŞÜŞÜ OLACAK"

TRT Haber'e konuşan İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi ve İklim Uzmanı Prof. Dr. Barbaros Gönençgil mevsim geçişlerinin bu yıl daha belirgin bir şekilde hissedildiğini belirtti. “Eylül, Ekim ve hatta Kasım aylarının başı Türkiye için bir geçiş dönemi olarak kabul edilir. Ancak bu yıl yaz mevsimi uzadı ve sıcak hava kütleleri Eylül sonuna kadar etkisini sürdürdü. Şimdi ise kuzeyden gelen soğuk hava kütleleri devreye giriyor ve bu, hızlı bir sıcaklık düşüşüne neden olacak” diye konuştu.

"YÜKSEK KESİMLERDE KAR GÖRÜLEBİLİR"

Gönençgil, kuzey kökenli bu hava sistemlerinin Türkiye'yi etkisi altına alacağını ve bunun sadece sıcaklık düşüşüyle sınırlı kalmayacağını söyledi:

"Soğuk hava kütlesi, aynı zamanda kuvvetli sağanak yağışları da beraberinde getirecek. Bu yağışlar özellikle Karadeniz kıyılarında daha etkili olacak ve sel riskini artıracak. Ayrıca doğu bölgelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı bile beklenebilir."

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Prof. Dr. Gönençgil, bu tür geçiş dönemlerinde dikkatli olunması gerektiğinin altını çizerek, ani hava değişimlerinin altyapı sorunlarını tetikleyebileceğini ve bu yüzden yetkililerin hazırlıklı olması gerektiğini de sözlerine ekledi.

İKİ GÜNE DİKKAT ÇEKEREK UYARDI!

Öte yandan CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise önümüzdeki günlerde beklenen hava durumu tahminini paylaştı. 2 güne dikkat çeken Orhan Şen'in uyarıları şu şekilde:

"Bugün ülkede yağış yok. Sıcaklıklar ortalamanın üzerinde. Marmara'da İstanbul(28) dışında 30 C nin altında şehir yok. Ankara 30, Adana 37, İzmir 31, Antalya 32 C iç kesimlerde sis var.

Yarın (Pazar) gece Trakya'dan kuvvetli yağış giriş yapıyor. Gece yarısından sonra ve pazartesi sabah İstanbul'da etkili olur.

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Pazartesi öğlen Batı Karadenizi, İç Anadolu ve Antalya, öğlen Orta Karadenizi, salı sabah Batı ve Doğu Karadeniz bölgesini etkiler.

Pazar akşamından itibaren salı akşama kadar, zaman sırasına göre yüksek riskli şehirler: Edirne-Kırklareli, Balıkesir'in kuzeyi,- İstanbul, Kocaeli, Düzce, Ankara, Konya, Antalya, Kastamonu, Samsun, Çorum. Salı tekrar İstanbul'un Anadolu yakası, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Rize.

"SIRADAN BİR HAVA OLAYI DEĞİL"

Marmara'da bugün ve yarın sıcaklık 30 derece. Pazartesi ise 20 dereceye kadar düşecek. 1 günde 10 derece sıcaklık düşüşü sıradan bir hava olayı değildir. İzmir, bugün 30. Pazartesi 24 C. Önümüzdeki hafta soğuma Doğu'ya kayacak, hafta sonu Batı'da tekrar ortalama sıcaklık yükselecek."

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji
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