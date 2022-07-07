Yılın ilk yarısında süreli olmayan yayın bandrolü satışı 192 milyona yaklaştı

Yılın ilk yarısında süreli olmayan yayın bandrolü satışı yüzde 4,77 artışla 191 milyon 754 bin 79'a yükseldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2022'nin ilk yarısına ilişkin müzik, sinema ve kitap bandrolü satışları, müzik ve sinema yapımcı sertifikası sayıları, fikir ve sanat eserleri kapsamında gerçekleştirilen kayıt-tescil işlemleri ile korsanla mücadele istatistiklerine ait verileri açıkladı.

Telif Hakları Genel Müdürlüğünün bandrol istatistiklerine göre geçen yılın ilk yarısında 183 milyon 21 bin 996 olan süreli olmayan yayın bandrolü satışı, bu yılın ilk yarısında yüzde 4,77 artışla 191 milyon 754 bin 79 oldu.

Türkiye'de geçen yılın ilk yarısında 88 bin 694 kitap yayımlanırken, bu yılın aynı döneminde sayı yüzde 1,6 artışla 90 bin 149'a yükseldi.

Bunlardan eğitim alanındakiler için 92 milyon 868 bin 507 bandrol satışı yapılırken, yetişkin kategorisinde 39 milyon 278 bin 555, çocuk-gençlik kategorisinde 23 milyon 649 bin 240, yetişkin kurgu kategorisinde 14 milyon 318 bin 104, inanç kategorisinde 17 milyon 695 bin 440, akademik alanda 1 milyon 957 bin 128, ithal yayın kategorisinde 1 milyon 987 bin 105 bandrol satıldı.

- 318 sinema ve 250 müzik yapımcı sertifikası düzenlendi

Geçen yılın ilk yarısında 350 olan yapımcı sertifikası sayısı bu yılın aynı döneminde yüzde 62 artışla 568'e çıktı. Telif Hakları Genel Müdürlüğünce, 318 sinema ve 250 müzik yapımcı sertifikası düzenlendi.

Hak sahiplerinin talebi doğrultusunda gerçekleştirilen isteğe bağlı kayıt-tescil işlemi sayısı 2022'nin ilk 6 ayında 898 olurken, eser sahiplerinin isteğine bağlı kayıt-tescil işlemlerinden en çok yararlanan hak sahibi grubu 378 tescil ile bilgisayar programları oldu.

Bu yılın ilk yarısında ayrıca 329 bilim ve edebiyat, 124 güzel sanat, 40 sinema ile 27 musiki eserinin kayıt-tescili yapıldı.

- Sinema, müzik ve bilgisayar oyunları için 582 bin 358 bandrol satışı

Bu yılın ilk yarısında, sinema alanında 227 sinema yapımı tescil edilerek 23 bin 635 bandrol satıldı. Müzik alanında da 891 yapım tescil edildi ve 484 bin 668 bandrolün satışı gerçekleştirildi.

Dijital oyunlarda ise 33 tescil işlemi yapılırken 74 bin 55 bandrol satıldı. Sinema ve müzik yapımları ile bilgisayar oyunları için bu yılın ilk 6 ayında toplamda 582 bin 358 bandrol satışı yapıldı.

- 114 bin 281 korsan materyal ele geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Dairesi Başkanlığından alınan verilere göre ise korsanla mücadele kapsamında 81 ilde faaliyet gösteren İl Denetim Komisyonları, bu yılın ilk 6 ayında 431 operasyon gerçekleştirerek 452 kişi hakkında işlem yaptı.

Bu denetimler kapsamında 114 bin 281 materyal ele geçirildi.

