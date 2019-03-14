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"Yılın Öğretmeni Ödülü" Türkiye'ye geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 11:49 | Son Güncelleme

Özyeğin Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Selçuk Bilgin, Eaquals tarafından 2019 yılında "Yılın Öğretmeni" ödülünü almaya hak kazandı

İSTANBUL (AA) - Uluslararası yabancı dil akreditasyon kuruluşu Evaluation and Accreditation of Quality Language Services (Eaquals) tarafından her yıl verilen "Yılın Öğretmeni" ödülüne bu yıl Özyeğin Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Selçuk Bilgin layık görüldü.

Özyeğin Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Selçuk Bilgin, "Dil öğrenme sürecinde çevrim içi uygulamaların öğrenci yaratıcılığını ve katılımını destekleme amaçlı kullanılması" adlı çalışması ile Eaquals tarafından 2019 yılında "Yılın Öğretmeni" ödülünü almaya hak kazandı.

Dil eğitimi alanında mükemmeliyeti ve sürdürülebilirliği desteklemek amacıyla verilen ödül, her türlü farklı geçmiş ve öğrenme becerilerine sahip öğrencilere ilham verebilme, öğrenciler ve meslektaşları üzerine olumlu etki oluşturabilme, destekleyici ve teşvik edici öğrenme ortamları oluşturabilme, yenilikçi ve etkili ders stratejileri ve değerlendirme tekniklerini kullanabilme gibi kriterler göz önünde bulundurularak her yıl tüm dünyadan sadece bir eğitimciye veriliyor.

Avrupa merkezli bir kuruluş olan Eaquals, dünya çapında yabancı dil eğitiminin kalitesini artırmak amacıyla çok yönlü bir değerlendirme ile yabancı dil okullarına akreditasyon vermek amacıyla 1991 yılında kuruldu.

Eaquals, müfredat geliştirme, öğretmen eğitimi, ölçme ve değerlendirme, okul yönetimi gibi alanlarda da uluslararası çapta eğitimler veriyor ve araştırmalar yürütüyor. Eaquals’ın 30’dan fazla ülkeden yaklaşık 150 üyesi bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Evaluation and Accreditation of Quality Language Services özyeğin üniversitesi

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