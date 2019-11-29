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Yılın öğretmeni öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

DÜNYA HABERLERİ  | 29.11.2019 16:23 | Son Güncelleme

ABD'de öğretmen ile öğrenci arasında yaşanan uygunsuz ilişkilere bir yenisi eklendi. Bu kez ödüllü bir fen bilgisi öğretmeni, öğrencisi ile ilişkiye girdi.

Yılın öğretmeni öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Randi Chaverria ödüllü öğretmenin adı, çalıştığı lisedeki bir cinsel ilişki skandalına karıştı.

Akılalmaz olay, ABD'nin Teksas eyaletindeki Round Rock Lisesi'nde meydana geldi. 36 yaşındaki Fen Bilimleri öğretmeninin bir öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıktı.

Randi Chaverria adlı öğretmen, öğrencisiyle sınıfta ilişkiye girdiği iddiasıyla tutuklandı.

Daha önce "Yılın Öğretmeni" seçilen ve okul müdürü tarafından ödül verilen 36 yaşındaki öğretmenin yarıyıl tatilinde çıplak fotoğraflarını mesaj yoluyla öğrencisine gönderdiği belirtildi.

Geçen yıl Mayıs ayında yılın öğretmeni ödülünün sahibi olan Chaverria, hakkındaki iddiaların ortaya çıkmasıyla istifasını verdi.

Ortaya çıkan mesajlarla desteklenen iddialar, öğrencinin, öğretmeni ile ekim ayında sınıfta iki kez ilişkiye girdiğini açıklamasıyla tüm eyalette yankılandı.

Hakkında dava açılan öğrtmenin, okul kampüsüne girmesi de yasaklandı. Chaverria, salı günü Teksas Polis Departmanı'na giderek teslim oldu.

Randi Chaverria, okulda öğrencilerine hazırlattığı projelerle adından söz ettiren bir isimdi.

Lise öğrencilerine, yaşça küçük öğrencilerle iyi geçinmelerini öğütleyen kadın, onlara hediyeler almaları konusunda da cesaretlendiriyordu.

Kazandığı ödülü alırken konuşma yapan Chaverria, eğitimdeki en önemli noktanın gelecek nesilleri olumlu bir biçimde şekillendirmek olduğunu vurgulamıştı.

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