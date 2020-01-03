Yılın rengi klasik mavinin kullanım ipuçları

Yeni yılın trend rengi klasik mavi oldu. Sadece gardırop seçimlerinde değil, dekorasyondan kozmetiğe kadar birçok konuda ilham vereceği belirtilen renk ile ilgili kullanma önerileri de sunulmaya başlandı.

Global Renk Enstitüsü Pantone, 2020’nin trend rengini klasik mavi olarak belirledi. Modadan dekorasyona, makyajdan mücevhere pek çok alanda 2020’de klasik mavi etkili olacağı kaydediliyor. Morhipo MAG ekibi klasik mavi renginin kullanımıyla ilgili detayları verdi.

Kombinlerde klasik mavi

Ekip mavi rengin günlük yaşamın her dakikasında kullanılabileceğini belirterek, "Güçlü bir ton olan kobalt ya da kraliyet mavisi denen bir mavi tonu olan bu renkle, sıra dışı kombinler oluşturarak farklı görünmeniz mümkün. Payetli masmavi bir elbiseyle hareketli yaz gecelerine ya da kadife elbiselerle kış partilerine hazırlanabilirsiniz. Doğanın en baskın diğer rengi olan yeşilin yanı sıra kahverengi, bej, kırık beyaz ya da diğer toprak tonlarıyla maviyi dengeleyecek görünümler oluşturabilirsiniz. Klasik mavi ve beyazı bir araya getirerek Fransız etkili bir marin havası yakalamanız mümkün. Çizgili desenler, kumaş pantolonlar ve babetlerle sokak stilinizi yaza şimdiden hazırlayabilirsiniz. Siyahtan vazgeçemeyenler ise klasik mavi ile siyahı kullanarak cool bir stil yakalayabilir. Baştan aşağı masmavi giyinmek de tam kraliyetlik tercih olur. Bu tonu mutlaka tonsürton kombinlere taşıyın. “Herkes beni fark etmeli” diyorsanız, neon renkler için maviyi taban olarak kullanabilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.