Yılın Son Ay Tutulması Kuzey Amerika’da İzlenemeyecek

Yılın son Ay tutulması bu hafta yaşanacak. Bu doğa olayını seyretmek isteyen çok sayıda kişinin dünyanın çeşitli bölgelerine akın etmesi bekleniyor.

Salı gecesi başlayacak dolunay sırasında gerçekleşecek tutulma Güney Amerika, Avrupa, Afrika, Asya ve Avustralya’dan izlenebilecek. Tutulmanın izlenemeyeceği tek yer ise Kuzey Amerika.

Ay tutulması Ay, Güneş ve Dünya aynı hizaya geldiğinde meydana geliyor. Ay tutulması yalnızca dolunayda gerçekleşiyor. Çünkü Ay ancak bu evrede Güneş’in tam karşısında oluyor.

Ay tutulması Güney Amerika’dan görülebilen Güneş tutulmasından iki hafta sonra meydana geliyor. Ay tutulmaları astronomik düzeninde Güneş tutulmalarından iki hafta sonra meydana geliyor.

2019 yılının Ocak ayında meydana gelen son Ay tutulması Güney ve Kuzey Amerika’nın yanı sıra Avrupa ve Afrika’nın bazı bölgelerinde görülmüştü. Gelecek yıla kadar yeni bir Ay tutulmasıysa beklenmiyor. 2020’deki tüm dört tutulmanın ise yarı gölgeli olması bekleniyor. Bunun da görsel olarak etkisi kısmi ya da tam tutulmalardan az oluyor.