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Yılın Son Fırsatları başladı! Modadan teknolojiye indirimdeki markaları sizin için seçtik
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Yılın Son Fırsatları başladı! Modadan teknolojiye indirimdeki markaları sizin için seçtik

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
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Yeni yıl gelmeden ve fiyatlar artmadan, indirim fırsatlarından yararlanmak için şimdi harekete geçme zamanı! Yılın Son Fırsatları başladı. 27 Aralık'a kadar sürecek büyük alışveriş etkinliğinde öne çıkan markaları sizin için derledik. İşte detaylar...

Yeni yıla girerken hem ihtiyaçlarınızı tamamlamak hem de bütçenizi korumak ister misiniz? Cevabınız “Evet!” ise Yılın Son Fırsatları tam size göre! Modadan teknolojiye pek çok kategoride onlarca markada bütçe dostu alışveriş yapmanın yollarını sunan, 27 Aralık'a kadar sürecek Yılın Son Fırsatları kampanyası ile ihtiyaçlarınızı avantajlı fiyatlarla karşılayabilir, yeni yıla eksiksiz bir başlangıç yapabilirsiniz. İşte sizin için seçtiğimiz büyük indirimlerle öne çıkan markalar...

1. iPhone, iPad, AirPods... Apple'da indirim zamanı

apple

Apple teknoloji dünyasında performansıyla öne çıkan markalardan biri. Dizüstü bilgisayarları, oyun bilgisayarları ve aksesuarları ile hem günlük kullanım hem de profesyonel işler için ideal çözümler sunuyor. Dayanıklı yapısı, uzun pil ömrü ve yüksek performansı sayesinde kullanıcılarından tam not alan Apple Yılın Son Fırsatları'na özel uygun fiyat etiketleriyle teknoloji severlerin ilgisini çekiyor.

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2. İster çocuğunuz için ister kendiniz için alın: LEGO indirimlerini keşfetmeye ne dersiniz?

lego

LEGO, yıllardır çocukların ve yetişkinlerin hayal gücünü şekillendiren eşsiz yapım setleriyle tanınan bir marka. Bugün ise kaçırılmayacak bir fırsat söz konusu! LEGO'nun ünlü markalarıyla işbirliği yaparak ürettiği setlerde büyük bir indirim dönemi başladı. Eğer çocukluğunuzda uzun süreli eğlence ve yaratıcılığın keyfini çıkardıysanız veya koleksiyonunuzdaki serilere yenilerini eklemek istiyorsanız, bu indirimleri kaçırmayın.

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3. Merrell ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar

merrell

Merrell, doğa tutkunları ve macera severler için tasarladığı ürünlerle açık hava etkinliklerinin vazgeçilmez markalarından biridir. Trekking, yürüyüş ve dağcılık gibi aktivitelerde üstün performans ve konfor sunan Merrell ayakkabıları, dayanıklı taban yapısı, su geçirmezlik, nefes alabilirlik ve sürtünmeye karşı direnç gibi özellikleriyle öne çıkar. Markanın giyim koleksiyonu da açık hava etkinliklerinde ihtiyaç duyulan işlevselliği ve rahatlığı sağlıyor.

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4. Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim

stanley

Yıllardır kullanıcılarının gözdesi olmaya devam eden Stanley termoslar, son yılların en popüler ürünleri arasında yer alıyor. Yüksek malzeme kalitesi, dayanıklılık ve tasarımı bir araya getiren Stanley termoslar, ömür boyu garantisiyle de rakiplerine fark atıyor. Yaz kış, içeceklerinizi keyifle içmenizi sağlayacak kaliteli bir termosa ihtiyacınız varsa hazır indirimdeyken Stanley termoslara bir şans vermeye ne dersiniz?

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5. Çabasız şıklık sunan Levi's ürünlerindeki indirimleri keşfedin!

levis

Levi's, yalnızca şık jeanleriyle değil, aynı zamanda ceket, gömlek, ayakkabı ve aksesuar gibi geniş bir ürün yelpazesiyle de modaseverlerin vazgeçilmezi. Dünya çapında milyonlarca kişinin gardırobunda yer bulan zamansız marka, yüksek kalite, dayanıklılık ve şıklıkla özdeşleşmiş durumda. Gardırobunuza Levi's'ın ikonik parçalarını eklemek için daha iyi bir zaman olabilir mi? Şimdi indirim fırsatlarını yakalayın ve Levi's şıklığını tarzınıza yansıtın!

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6. Spor giyimde rahatlık arayanların ilk tercihi Under Armour'da ürünlerinde indirimler başladı!

under armour

Ultra konfor sunan, yüksek kaliteli spor giyim ürünleriyle tanınan Under Armour, profesyonel sporcular başta olmak üzere dünya genelindeki binlerce kişinin favori spor markası olmaya devam ediyor. Performansı ve rahatlığı ön planda tutan ürünlerinde yenilikçi teknolojiler kullanan marka, özgün tasarımlarıyla da öne çıkıyor.

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7. Özgün tasarımıyla öne çıkan Puma'da dev indirim

puma

Hem sporda hem de günlük hayatta şıklığı ve konforu bir araya getiren Puma, dünya çapında her yaş grubundan insanın favorisi olmayı başarıyor. Sokak stiline mükemmel uyum sağlayan dinamik tasarımları ve modern ile klasik çizgileri harmanlayan ikonik ayakkabıları, markanın en çok tercih edilen ürünleri arasında yer alıyor. Puma, sadece bir spor giyim markası değil, aynı zamanda günlük hayatınıza enerji ve stil katan bir yaşam tarzı sunuyor.

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8. Spor giyim tutkunları Adidas indirimleri burada

adidas

Spor giyim dünyasının vazgeçilmez markalarından Adidas, şıklığı ve fonksiyonelliği bir araya getiren tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Koşu ve yürüyüş ayakkabılarından spor kıyafetlerine, aksesuarlardan diğer spor ekipmanlarına kadar geniş bir ürün yelpazesi sunan marka, hem profesyonel hem de amatör sporcuların yanı sıra spor giyim tutkunlarının da favorisi. Her yaş grubuna ve her spor dalına uygun ürünleriyle Adidas, rahatlığı, tarzı ve kaliteyi bir arada sunarak her adımda fark yaratıyor.

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9. Tommy Hilfiger kalitesiyle tanışmanın vakti!

tommy hilfiger

Tommy Hilfiger, Amerikan stilini klasik ve modern detaylarla harmanlayan tasarımlarıyla dünya çapında tanınan bir marka. Şıklık ve rahatlığı bir arada sunan ürünleri, her tarza uyum sağlayan zarif dokunuşlarla öne çıkıyor. Yüksek kaliteli malzemeleri ve ikonik mavi, kırmızı ve beyaz renkli logosu, markayı benzersiz kılan detaylar arasında yer alıyor. Modaya yön veren çizgisiyle her sezonun favorisi olmaya devam eden Tommy Hilfiger, Yılın Son Fırsatları'na özel indirimde!

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10. Dockers ürünlerinde de fiyatlar en dipte!

dockers

Giyimin öncü markalarından Dockers, modern erkeklerin tarzını yansıtan koleksiyonlarıyla tanınıyor. Geniş bir ürün yelpazesine sahip olan marka; jean pantolonlar, tişörtler, gömlekler, ceketler, sweatshirtler, ayakkabılar ve aksesuarlar gibi birçok farklı ürünü kullanıcılarına sunuyor. kaliteli malzemeleri ve yenilikçi tasarımlarıyla favoriniz olacak Dockers ürünlerine göz atmaya ne dersiniz?

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Bu içerik 16 Aralık 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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