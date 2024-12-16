Yılın Son Fırsatları'na özel çok satan Sony PlayStation 5 indirime girdi

Yeni nesil oyun konsolu Sony PlayStation 5; muhteşem grafik kalitesi, yüksek hızlı SSD'leri ve yenilikçi DualSense kontrolcüsü ile oyunseverlerin favorisi. Siz de oyun dünyasında yeni bir yolculuğa çıkmak isterseniz PS5 il tanışabilirsiniz. Bu içeriği okuyorsanız şanslısınız çünkü, uzun zamandır beklenen o fırsat sonunda geldi; PS5 Yılın Son Fırsatları'na özel indirime girdi. Geçen ay sadece Amazon'da 100 adetten fazla satılan PS5 ile ilgili detaylar aşağıda, bizden söylemesi bu fırsat kaçmaz!

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklardan yararlanmak için buraya tıklayın.

Yılın Son Fırsatları kapsamındaki tüm indirimler burada!

Sony ürünlerindeki fırsatları görmek isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Geçen ay sadece Amazon'da 100 adetten fazla satıldı: Sony PlayStation 5 D Chassis + DualSense BUNDLE, Çift kol (Resmi Distribütör-Bilkom Garantili)

Sony PlayStation 5 D Chassis, PlayStation 5 konsolunun yeni nesil bir sürümü olarak karşımıza çıkıyor ve D Chassis versiyonu, daha iyi soğutma yönetimi ve daha sessiz çalışma özellikleri sunuyor. Bu konsol, güçlü donanımı ile oyunları yüksek çözünürlükte ve akıcı bir şekilde oynama imkanı sağlıyor.

Öne çıkan özellikleri

Donanım: PS5, 4K oyun desteği, 120 FPS'ye kadar oyun performansı ve ray tracing gibi modern grafik teknolojilerini destekler. Ayrıca, özel SSD'si sayesinde hızlı yükleme süreleri sunar.

DualSense Kontrolcüsü: Bu paket, DualSense kablosuz kontrolcüsü ile birlikte gelir. DualSense, dokunsal geri bildirim ve uyarlanabilir tetikleyiciler gibi yenilikçi özelliklere sahiptir, bu sayede oyun deneyimini daha immersif hale getirir.

Oyun Kütüphanesi: PlayStation 5, çeşitli eksklusif oyunlara ve geniş bir oyun kütüphanesine erişim sağlar. Oyunların performansı ve görselliği oldukça yüksektir.

Çeşitli Oyun Modları: PS5, hem tek oyunculu hem de çok oyunculu oyunlar için mükemmel bir platform sunar. Oyun modları ve çevrimiçi hizmetlerle zenginleştirilmiştir.

Geriye Dönük Uyumluluk: PS5, bazı PS4 oyunlarıyla geriye dönük uyumluluk sunar, bu da mevcut oyun koleksiyonunuzu kullanmanıza olanak tanır.

Garanti ve Distribütör: Bu ürün, resmi distribütör olan Bilkom tarafından garantilidir, bu da satın alırsanız satış sonrası destek ve hizmet alabileceğiniz anlamına gelir.

Kullanıcılar ne diyor?

"Ürünün Prime indirimli olarak aldım. Ürün 1 TB Slim 2 kollu yeni model. Bilcom bondrollü yani eski sürüm değil. Ben de bir arkadaşın yorumuyla aldım. Eğer niyetiniz varsa kaçırmayın, alın derim. Sadece kargo biraz özensiz yapılmış, Amazon kutusuna rastgele konmuş. Bir de kendi kusunda biraz deformasyon vardı ama üründe bir sıkıntı yok. İki kolda CD de çalışıyor, alacak arkadaşa tavsiye ederim."

"Ürün iyi, slim kasa olarak geldi ama kutuda hafif bir yırtık vardı ve bantları açılmıştı. Muhtemelen iade edilmiş bir ürün olabilir ama üründe sıkıntı yok çizik yok iyiydi severek kullanıyorum."

Bu içerik 16 Aralık 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.