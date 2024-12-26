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Yılın Son Fırsatları'ndan 750 TL altı fiyatıyla öne çıkan laptop çantalarını seçtik
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  4. Yılın Son Fırsatları'ndan 750 TL altı fiyatıyla öne çıkan laptop çantalarını seçtik

Yılın Son Fırsatları'ndan 750 TL altı fiyatıyla öne çıkan laptop çantalarını seçtik

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
25.12.2024 15:21
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Yıl Sonu Fırsatları'ndan "Ne alsam?" diye düşünüyorsanız günün birinde mutlaka ihtiyacınız olacak kaliteli bir laptop çantasını sepetinize atabilirsiniz. Bugüne özel indirimli fiyatıyla öne çıkan 750 TL altı laptop çantalarını sizin için seçtik. İşte detaylar...

Günümüzde hemen hemen herkeste en az bir tane dizüstü bilgisayar var. Bilgisayar fiyatlarının diğer teknolojik cihazlar gibi uçtuğu bu dönemde, bilgisayarlarımızın darbe almaması, güvende kalması son derece önemli. Hal böyle olunca laptop çantaları olmazsa olmazlar arasında yer alıyor. Siz de kaliteli bir laptop çantasına ihtiyaç duyuyorsanız Yılın Son Fırsatları kapsamında indirimde olan modellere bir göz atabilirsiniz. Seçkimizdeki tüm ürünler hem indirimli hem de 750 TL altı fiyatlarla satışta, işte detaylar...

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklardan yararlanmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Yılın Son Fırsatları kapsamındaki tüm indirimleri görmek için buraya tıklayın.

Laptop çantalarındaki indirimlerinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Adsız tasarım - 2024-12-18T150256.953

1. Çok satanlarda birinci sırada: Exception 13 inç & 14 inç Dikey Postacı Çantası

Adsız tasarım - 2024-12-25T145114.658

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Fiyatına göre çok iyi. Pahalı muadillerinden hiç bir eksiği yok."

  • "Ürün fonksiyonel ve gerçekten günlük yaşamda kullanabilecek kolay ve muhteşem bir çanta. Özellikle boyunun rahatlıkla ayarlanabilmesi en güzel özelliklerden."
Ürünü İncele

2. Lenovo Üniseks Toploader T210 Casual T210 Notebook Çantası

Adsız tasarım - 2024-12-25T145233.608

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ekonomik, ferah ve iyi dolgulu. 15.6 dizüstü bilgisayar ve ilgili aksesuarlarla kullanıyorum."

  • "Çok pratik, çok beğendik."
Ürünü İncele

3. Mack Office Laptop Çantası

Adsız tasarım - 2024-12-25T145346.557

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürünü bir yıla yakın zamandır kullanıyorum; fermuarları güzel, dikişleri güzel, malzeme kalitesi güzel. Yandaki USB şarj çıkışı hiç kullanmadım, arada bir içindeki kablo yerinden çıkıyor. Genel olarak güzel bir ürün."

  • "Ürünü daha öncede kullandım. Amazon'da bu fiyata görünce tekrardan sipariş verdim. Kesinlikle gönül rahatlığıyla sipariş verebilirsiniz. Çantadan ne beklediğinize bağlı ama bu çanta kesinlikle beklentilerinizi karşılayacaktır."
Ürünü İncele

4. Classone 15.6 inç Bnd304 Eko Serisi Notebook El Çantası

Adsız tasarım - 2024-12-25T145517.547

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Gayet kaliteli. Tavsiye ederim."

  • "Ürün güzel, kullanışlı, fiyat performans ürünü."
Ürünü İncele

5. Lenovo ThinkPad Basic Sırt Çantası

Adsız tasarım - 2024-12-25T145631.536

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Mükemmel. Kalitesi güzel, çok beğendim."

  • "Malzeme kalitesi çok iyi değil önemli olan ne istediğinizi bilerek almak. Ben bu ürünü bu fiyata bu kalitede olduğunu bilerek aldım, teşekkürler."
Ürünü İncele

6. Vegmann AV6900 Dizüstü Bilgisayar Omuz Çantası

Adsız tasarım - 2024-12-25T145756.560

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kaliteli güzel ürün, biraz beklediğimden büyük geldi."

  • "Siyah, kırmızı çizgili olan modeli aldım. Kumaşı kaliteli, su geçirmez, askısı sağlam, bağlantılar metal, bence şık duruyor. Memnun kaldım tavsiye ederim."
Ürünü İncele

7. NPO Citylife Notebook Sırt Çantası

Adsız tasarım - 2024-12-25T145944.599

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kaliteli ve mükemmel."

  • "Fiyat performans ürünü."
Ürünü İncele

8. Classone PR-R164 Roma Serisi 15.6" Uyumlu Notebook Çantası

Adsız tasarım - 2024-12-25T150023.632

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Boyutu ve kullanımı güzel. Bu fiyata göre alınabilinir."

  • "Babama hediye olarak aldım, memnun kaldı."
Ürünü İncele

9. Polhammobile Polham 15 İnch Su Geçirmez Laptop Tablet Çantası

Adsız tasarım - 2024-12-25T150157.582

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kullanışlı ve güzel."

  • "Fiyatını hak eden bir ürün."
Ürünü İncele

10. Exception 15,6 inç Postacı Çantası

Adsız tasarım - 2024-12-25T150406.544

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Yaklaşık 1 haftadır kullanıyorum şimdilik ve gayet güzel. Bilgisayar vb. taşıyanlar için çok iyi. Su geçirme durumunu henüz test edemedim ama görünüşü de gayet şık bence. Fiyatına göre gayet güzel bir ürün."

  • "Tabletinizi, laptopunuzu rahatlıkla taşıyabileceğiniz sağlamlıkta."
Ürünü İncele

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Bu içerik 25 Aralık 2024 tarihinde güncellenmiştir. İçerik güncellendikten sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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