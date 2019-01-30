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Yılın son gününde çatıdan düşüp hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 23:16 | Son Güncelleme

Bursa’da bir çatı ustası, bastığı alüminyum panelin çökmesi üzerine yere düşerek hayatını kaybetti.Olay Osmangazi’ye bağlı Panayır Mahallesi’nde meydana geldi.

Bursa’da bir çatı ustası, bastığı alüminyum panelin çökmesi üzerine yere düşerek hayatını kaybetti.
Olay Osmangazi’ye bağlı Panayır Mahallesi’nde meydana geldi. Bir inşaatın çatısının montajını yapan Cumali Y. (40), çatıya alüminyum panel yerleştirirken, daha önce monte ettikerinden birinin üstüne bastı. Cumali Y, bastığı panelin çökmesi üzerine 10 metre yükseklikten zemine çakıldı. Çevrede bulunanların müdahale ettiği çatı ustasının olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşıldı. Yapılan incelemenin ardından çatı ustasının cansız bedeni morga kaldırılırken, olayla alakalı tahkikat sürüyor.

Yılın son gününde çatıdan düşüp hayatını kaybetti

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