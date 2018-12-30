HABER

Yılın son hafta sonunda Uludağ'da yoğunluk

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2018 15:26 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ, yılın son hafta sonunda vatandaşların akınına uğradı.

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- TÜRKİYE'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ, yılın son hafta sonunda vatandaşların akınına uğradı. Dağ yolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, telesiyej kullanmak isteyen vatandaşlar en az yarım saat sıra beklemek zorunda kaldı. Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da yılbaşını fırsat bilen tatilcilere, hafta sonu günübirlikçiler de eklenince yoğunluk oluştu. Uzun kuyrukların oluştuğu Milli Parklar girişinde ek gişe açıldı. Karayolları ekipleri, yol boyuncu kar temizleme çalışması yaparken, jandarma da zincir takmayan araç sürücülerini uyardı. YÜZLERCE KİŞİLİK TELESİYEJ KUYRUĞU Bazı vatandaşlar Sarıalan bölgesinde piknik yaparken, ziyaretçilerin büyük çoğunluğu kayak yapmayı tercih etti. Kayak yapmak ya da Uludağ'ın yüksek kesimlerini görmek için telesiyeje binmek isteyen yüzlerce vatandaş, uzun kuyruklar oluşturdu. Ücretinin 30 lira olduğu telesiyeje gösterilen yoğun ilgi nedeniyle çalışanlar aralıksız mesai yaptı. Uludağ'da termometreler öğle saatlerinde eksi 8 dereceyi gösterirken, kar kalınlığı da 77 santimetre olarak ölçüldü.

PARTNERBambaşka biri oldu! Son hali inanılmaz...Bambaşka biri oldu! Son hali inanılmaz...
Sivas'taki 'hobbit köyü'nden kış manzaraları Sivas'taki 'hobbit köyü'nden kış manzaraları
Öldürüp tuvaletin yanına gömdüğü ağabeyinin cesediyle iki gün aynı odada kalmışÖldürüp tuvaletin yanına gömdüğü ağabeyinin cesediyle iki gün aynı odada kalmış
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı yorumu!

Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı yorumu!

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

Aşk hızlı bitti! İşte krizin sebebi

Aşk hızlı bitti! İşte krizin sebebi

YSK'dan seçim öncesi tartışma yaratacak karar

YSK'dan seçim öncesi tartışma yaratacak karar

Muhtaç ailelere kömür yardımı kararı Resmi Gazete'de

Muhtaç ailelere kömür yardımı kararı Resmi Gazete'de

Kartal'da denize giren kişi kayboldu

Kartal'da denize giren kişi kayboldu

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!

Fatih Portakal'a soruşturma

Fatih Portakal'a soruşturma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayak merkezinde telesiyej arızası! 300 kişi 2 saattir mahsur

Kayak merkezinde telesiyej arızası! 300 kişi 2 saattir mahsur

Antalya'da aralık ayında deniz keyfi

Antalya'da aralık ayında deniz keyfi

Sivas'taki 'hobbit köyü'nden kış manzaraları

Sivas'taki 'hobbit köyü'nden kış manzaraları

Soylu: Telsiz konuşmalarını bile kestiler

Soylu: Telsiz konuşmalarını bile kestiler

Bu sokakta korku içinde yaşıyorlar!

Bu sokakta korku içinde yaşıyorlar!

Buz tutan Çıldır Gölü’nde kartpostallık görüntüler

Profesör davet etti: Herkesin görmesi gerekiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.