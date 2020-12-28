Yılın son kabine toplantısı başladı

Yılın son kabine toplantısı saat 15.00'da başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin gündeminde Kovid-19'la mücadelede gelinen aşama, yerli aşı çalışmaları ve yurt dışından ithal edilen aşılara ilişkin takvimin yanı sıra ülke gündemindeki çeşitli konular yer alıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması planlanan toplantıda, alınan tedbirlerin vaka sayılarına etkisi, yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı bunların yanı sıra başta İngiltere olmak üzere bazı ülkelerde görülen mutasyona uğramış virüs ile ilgili konular masada olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası canlı yayında açıklama yapacak.

