HABER

Yılın son kitap fuarı Eskişehir’de açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 16:17 | Son Güncelleme

TÜYAP, Türkiye Yayıncılar Birliği ve Eskişehir Ticaret Odasının iş birliği ile bu yıl ikincisi düzenlenen, yılın son kitap fuarı açıldı.

Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)- TÜYAP, Türkiye Yayıncılar Birliği ve Eskişehir Ticaret Odasının iş birliği ile bu yıl ikincisi düzenlenen, yılın son kitap fuarı açıldı.
Eskişehir Ticaret Odası’nın TÜYAP Fuar Merkezi'ndeki açılış programına Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Ak Parti milletvekilleri Nabi Avcı, Emine Nur Günay, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli ve Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk katıldı.
Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, teknolojiye rağmen çalışmaların kaydının tutulması gerektiğini belirterek, “Yaptığımız ve ortaya koyduğumuz çalışmaların kaybolmaması ve onların yeni nesillerle buluşması için teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin tüm bunların kaydı gerekiyor. İşte bu kaydın en güzel şekli kitaplardır. O yüzden tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi okullarımızda, evlerimizde ve her yerde kitap okumaya teşvik ediyoruz” dedi. Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk de Türkiye'de yaklaşık 400 bin çeşit kitabın şu anda piyasada olduğunu, ilk kez yayımlanan kitap sayısının da 67 bine ulaştığını belirterek, “Kitapların arkasına Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan bandrolleri yapıştırıyoruz. Bu bandrol verilerine baktığımızda, bu yıl Türkiye'de 392 milyon kitap basılmış. Bunu Kasım ayı sonu rakamları ile veriyorum. Geçen yıla göre yüzde 1'lik artış oluyor” diye konuştu.
TÜYAP Genel Müdür Yardımcısı Server Seçer Eskişehir'de TÜYAP Fuar Merkezi olarak 362 bin kişiye ev sahipliği yaptıklarını, Kitap Fuarı'nın dahil edilmesiyle 500 binlere ulaşacaklarını söyledi.
Eskişehir’de 10-15 Aralık tarihleri arasında ücretsiz olarak gezilebilecek olan fuarda çok sayıda yazarında imza günü etkinliği yapılacak.

FOTOĞRAFLI

Yok artık! trafikte şoke eden anlar Yok artık! trafikte şoke eden anlar
Sevgilisini yaralayan sanık, tahliye kararına karşın cezaevinden çıkamayacakSevgilisini yaralayan sanık, tahliye kararına karşın cezaevinden çıkamayacak
Ceren Özdemir’in adı Çukurova’da yaşayacakCeren Özdemir’in adı Çukurova’da yaşayacak
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nüfus müdürlüğünden kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgeleri duyurusu

Nüfus müdürlüğünden kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgeleri duyurusu

Milli Savunma Bakanı Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması!

Milli Savunma Bakanı Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması!

Konya'da bina çöktü! Acı haber geldi

Konya'da bina çöktü! Acı haber geldi

Ataşehir'deki taciz görüntüleri infial yaratmıştı! Yeni gelişme

Ataşehir'deki taciz görüntüleri infial yaratmıştı! Yeni gelişme

Eski eşini sahipsiz bırakmadı! Sert konuştu

Eski eşini sahipsiz bırakmadı! Sert konuştu

Otobüs şoföründen genç kıza iğrenç sözler!

Otobüs şoföründen genç kıza iğrenç sözler!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Şırnak şehidi ile ilgili kahreden detay! Jandarma bu paylaşımı yapmıştı

Şırnak şehidi ile ilgili kahreden detay! Jandarma bu paylaşımı yapmıştı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ceylan ailesi PKK'dan kurtarılan oğullarına kavuştu

2 ay sonra oğullarına kavuştular

Akıma kapılan MHP'li başkan ağır yaralandı

MHP'li başkan akıma kapıldı! Ağır yaralı

6 yaşındaki Mert Yağız Köksal okulda fenalaşarak hayatını kaybetti

Okulda kahreden olay! 6 yaşındaki Mert kurtarılamadı

Sarıyer’de genç kadının dehşeti yaşadığı silahlı saldırı kamerada

Genç kadın dehşeti yaşamıştı! O anlar kamerada

Köksal Toptan rahatsızlandı (Köksal Toptan kimdir?)

Köksal Toptan rahatsızlandı

Donmak üzereyken bulundu!Herkes seferber oldu

Donmak üzereyken bulundu! Herkes seferber oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.