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  4. Yılın son MGK'sı yapıldı! Yazılı açıklama geldi: Suriye mesajı

Yılın son MGK'sı yapıldı! Yazılı açıklama geldi: Suriye mesajı

05.12.2024 17:19
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Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. 3 saat süren toplantı sonrasında yazılı açıklama yapıldı. MGK bildirisinde "Ülkemizin, Suriye’nin toprak bütünlüğü ile birliğinin korunmasına her zaman güçlü destek verdiği ve gereken tüm katkıyı sağlamaya hazır olduğu ifade edilmiş; istikrarsızlık ortamından istifade etmeye çalışan terör örgütlerine asla geçit verilmeyeceği vurgulanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Yılın son MGK'sı yapıldı! Yazılı açıklama geldi: Suriye mesajı

MGK, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Yılın son MGK'sı yaklaşık 3 saat sürdü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yazılı açıklamayı paylaştı. MGK bildirisinde şu ifadeler yer aldı:

"1. PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere millî birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla sürdürülen operasyonlar ile son dönemde meydana gelen uluslararası gelişmeler hakkında Kurula bilgi sunulmuştur.

  1. Lübnan’da sağlanan ateşkesin kalıcı olması temennisiyle birlikte, İsrail’in sınır tanımayan katliamlarına ve saldırganlığına son verilmesi için uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına riayet edilmesinin önemine dikkat çekilmiş; Türkiye’nin, Filistin meselesinin adil ve kalıcı bir çözüme kavuşturulmasına yönelik tutumunu sürdüreceğinin altı çizilmiştir.

  2. Suriye’de yaşanan son gelişmelerin sivil halkın can ve mal güvenliğine zarar vermemesi için gerekli tedbirlerin alınmasının önemli olduğu ve rejimin kendi halkıyla ve meşru muhalefetle uzlaşması gerektiğini bir kez daha gösterdiği; ülkemizin, Suriye’nin toprak bütünlüğü ile birliğinin korunmasına her zaman güçlü destek verdiği ve gereken tüm katkıyı sağlamaya hazır olduğu ifade edilmiş; istikrarsızlık ortamından istifade etmeye çalışan terör örgütlerine asla geçit verilmeyeceği, millî güvenliğimize ve halkımıza yönelen her türlü tehdidin yok edileceği vurgulanmıştır.

  3. Ukrayna’daki savaşa ilişkin son durum ele alınarak uluslararası gelişmelerin, meselenin gidişatına yönelik muhtemel etkileri değerlendirilmiş; savaşın tırmanması eğiliminin önüne geçilmesinin yanı sıra acil bir ateşkes ve adil bir barışa ulaşılmasının önemine dikkat çekilmiştir.

  4. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki müzakerelerde kaydedilen müspet gelişmelerin barış antlaşması ile neticelenmesi yönündeki beklenti ve temennimiz vurgulanmış; tesis edilecek kalıcı barışın, bölgemizdeki tüm aktörlerin menfaatine olacağı kaydedilmiştir. "

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
MGK erdoğan
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