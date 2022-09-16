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'Yılın sürücüsü' seçilmişti! İlk kazasında hayatını kaybetti

16.09.2022 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman’da meydana gelen trafik kazasında Nurettin Kilit (63) hayatını kaybetti. Kilit'in, Türkiye Otomobilciler ve Şoförler Federasyonu tarafından 2016 yılında ‘yılın sürücüsü’ seçildiği öğrenildi. Yakınları, bu kazanın Kilit'in ilk kazası olduğunu söyledi.

'Yılın sürücüsü' seçilmişti! İlk kazasında hayatını kaybetti

Feci kaza, Siirt-Batman çevre yolunda meydana geldi. İddiaya göre Nurettin Kilit, yönetimindeki otomobil ile Ahmet C.H.'nin (27) kullandığı otomobile çarptı. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralılara müdahale etti. Sürücü koltuğunda sıkışan evli ve 6 çocuk babası Kilit'in kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. İtfaiyecilerin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Kilit'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastaneye götürüldü. Kazada yaralanan Ahmet C.H.’nin durumun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma sürüyor.

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YILIN SÜRÜCÜSÜ SEÇİLMİŞ

Trafik kurallarına uymasıyla bilinen ve uzun yıllar otobüs firmalarında kaptanlık yapan Nurettin Kilit’in, Türkiye Otomobilciler ve Şoförler Federasyonu tarafından 2016 yılında 'yılın sürücüsü' seçildiği ortaya çıktı. Yakınları, Kilit'in ilk yaptığı kazada yaşamını yitirdiğini söyledi. Nurettin Kilit, yapılan otopsinin ardından Beşiri ilçesine bağlı Dağyolu köyünde toprağa verildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Batman
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