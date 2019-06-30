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Yılın yarısını bulutların üzerinde geçiriyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 11:58 | Son Güncelleme

RİZE'nin İkizdere ilçesine bağlı 2 bin 392 rakımlı Çağrankaya Yaylası, yılın yarısından fazlasını bulutların üzerinde geçiriyor.

Yılın yarısını bulutların üzerinde geçiriyorlar

Aytekin KALENDER/İKİZDERE (Rize), (DHA) - RİZE'nin İkizdere ilçesine bağlı 2 bin 392 rakımlı Çağrankaya Yaylası, yılın yarısından fazlasını bulutların üzerinde geçiriyor. Temiz havası, bol oksijeniyle 'göğe yakın yayla' olarak anılan yayla, yüksek rakımlı tepeleri aşamayan bulutların üzerinde kalıyor. Yaylada yaşayanlar ve ziyaretçiler de muhteşem manzaranın keyfini çıkarıyor.
Kent merkezine 56 kilometre uzaklıkta yer alan İkizdere ilçesine bağlı Çağrankaya Yaylası, yılın yarısından fazlasını bulutların üzerinde geçirmesiyle, doğaseverlerin yanı sıra ziyaretçilerinin ilgi odağı oluyor. Temiz havası, bol oksijeniyle 'göğe yakın yayla' olarak anılan yayla, yüksek rakımlı tepeleri aşamayan bulutların üzerinde kalmasıyla dikkat çekiyor. Deniz seviyesinden 2 bin 392 metre yükseklikteki yaylada yaşayanlar, bulutların üzerinde yaşamanın keyfini, bölgeyi ziyarete gelenler de bu manzaranın keyfini çıkarıyor.
Çağrankaya Yaylası’na İkizdere ilçesinin yanı sıra, Güneysu ve Çayeli ilçelerinden de ulaşılabiliyor. Karadeniz’de en çok haneye sahip yaylardan biri olan yaylada, pek çok taş ve ahşaptan inşa edilen yayla evleri bulunuyor. Adını, yaylada seyir tepesi de olarak bilinen kayada seslerin yankılanmasından alan yayla, oluşan bulut denizi ile öne çıkıyor. Yaylayı ziyaret edenler, sis bulutlarının hareketleriyle ortaya çıkan seyri doyumsuz manzarayı ise üzerine çıktıkları kayadan izleme imkânı buluyor.
'MUHTEŞEM BİR YAYLA'
Çağrankaya Yaylası'nın Karadeniz’in en güzel yaylalarından biri olduğunu belirten Refik Kumbasar, "Çağrankaya Yaylası, yüksek rakımlı yaylalarımızdan biridir. Muhteşem bir yayla. Yaylanın etrafında ağaç yok, çiçeklerle güzelleşmiş bir yayladır. Şehir merkezlerinde bunaltıcı sıcaktan kaçmak için arkadaşlarla bu yaylaya geldik. Yaylanın aşağısında sis bulutunu izledik. Bir tarafta güneş var. Farklı mevsimleri bir arada yaşayabiliyorsunuz" dedi.
'EN GÜZEL YAYLALARINDA BİRİ'
Kentte sıcak ve nemli bir ortam olduğunu belirten Adem Tornacı da "Yaylada serin güzel bir hava ve bulutların üzerinde kendimizi hissediyoruz. Çağrankaya Yaylası, Rize’nin en güzel yaylalarında biri. İnsanlar bu yaylalara gelip eğlenip piknik yapıyorlar" diye konuştu.

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Yılın yarısını bulutların üzerinde geçiriyorlarYılın yarısını bulutların üzerinde geçiriyorlarYılın yarısını bulutların üzerinde geçiriyorlarYılın yarısını bulutların üzerinde geçiriyorlar

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