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Yılkı atları kar üstünde ayrı güzel

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 11:11 | Son Güncelleme

Kayseri'de, Erciyes Dağı'nın eteklerinde fotoğraf tutkunlarına ilham veren ve sayıları 300'ü bulan yılkı atları, karlı zeminde ayrı bir görsel zenginlik sunuyor - Fotoğraf sanatçısı Nuri Çorbacıoğlu: - "Bu yıl kar, kışı güzel karşıladı. Kar altında atları fotoğraflamak ayrı bir güzel oluyor. Çünkü kar her yeri temizliyor ve üzerinde sadece koşan atlar var. Bu da çok güzel görsel şölen sunuyor fotoğrafçılara"

KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Erciyes Dağı'nın eteklerinde yaşayan ve kış mevsiminin gelmesiyle ayrı bir görsel güzelliğe bürünen yılkı atları, foto safari turları kapsamında yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi görüyor.

Anadolu'da bir zamanlar insanların yazın köy işlerinde kullandıkları, kışın ise yem vermemek için doğaya saldıkları yılkı atları, kışın da fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmez temalarından oluyor.

Sayıları 300'ü bulan yılkı atları, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor. İnsanların yanına yaklaşmaktan korkan ve dörtnala koşan yılkı atlarını kar üstünde fotoğraflayabilmek isteyen fotoğrafçılar hünerlerini sergiliyor.

Kendilerine hayranlık uyandıracak şekilde hareket eden ve sürü halinde koşan atlar, Türkiye'nin dört bir yanından gelen fotoğrafçıların yakaladığı renkli karelerle turizme katkı sağlıyor.

-"Yılkı atlarının özgürlüğü temsil ediyor"

Bölgeye turlar düzenleyen fotoğraf sanatçısı Nuri Çorbacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılkı atlarının özgürlüğü temsil ettiğini söyledi.

Son yıllara göre bu yıl atların bulunduğu Hürmetçi ve Sultan Sazlığı bölgelerinde kar yağışının fazla olduğunu belirten Çorbacıoğlu, şunları kaydetti:

"Son iki yıldır dünyanın birçok yerinden farklı fotoğrafçılar buraya geliyor. Son dönemlerde sadece fotoğraf değil, bu maceranın içerisinde yaşamak isteyen gezginler de burayı keşfetmek için geliyorlar. Çünkü 300 atı bir anda görmek dünyada nadir görülebilecek bir konu. Dünyanın farklı bölgelerinde atlar var ancak o atları bu kadar kolay görüntüleyebilmek ve bu anı yaşayabilmek çok mümkün değil. Bu anlamda bu, çok büyük değer. Burada hem çok fazla at var, hem de bu atlara bu kadar kolay bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Bu durum turizm açısından da önemli. Dünyanın farklı yerlerinden rezervasyon yapan fotoğrafçılar var. Bu yıl kar, kışı güzel karşıladı. Kar altında atları fotoğraflamak ayrı bir güzel oluyor. Çünkü kar her yeri temizliyor ve üzerinde sadece koşan atlar var. Bu da çok güzel görsel şölen sunuyor fotoğrafçılara."

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Erciyes fotoğraf Fotosafari Hörmetçi kar Kayseri kış Yılkı Atları

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