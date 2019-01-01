Yılkı atları kar üstünde ayrı güzel

Son yıllara göre bu yıl atların bulunduğu Hürmetçi ve Sultan Sazlığı bölgelerinde kar yağışının fazla olduğunu belirten Çorbacıoğlu, şunları kaydetti:

"Son iki yıldır dünyanın birçok yerinden farklı fotoğrafçılar buraya geliyor. Son dönemlerde sadece fotoğraf değil, bu maceranın içerisinde yaşamak isteyen gezginler de burayı keşfetmek için geliyorlar. Çünkü 300 atı bir anda görmek dünyada nadir görülebilecek bir konu. Dünyanın farklı bölgelerinde atlar var ancak o atları bu kadar kolay görüntüleyebilmek ve bu anı yaşayabilmek çok mümkün değil. Bu anlamda bu, çok büyük değer. Burada hem çok fazla at var, hem de bu atlara bu kadar kolay bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Bu durum turizm açısından da önemli. Dünyanın farklı yerlerinden rezervasyon yapan fotoğrafçılar var. Bu yıl kar, kışı güzel karşıladı. Kar altında atları fotoğraflamak ayrı bir güzel oluyor. Çünkü kar her yeri temizliyor ve üzerinde sadece koşan atlar var. Bu da çok güzel görsel şölen sunuyor fotoğrafçılara."

