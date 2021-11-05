Yıllar boyu kullanabileceğiniz en iyi hesap makinesi çeşitleri

Hesap makineleri pazarlık halindeki bir esnafın, sınavdaki bir mühendislik öğrencisinin ya da bir ofis çalışanının en büyük kurtarıcısı olabilir. Basit dört işlemden karmaşık işlemlere kadar her matematik problemine yardımcı olan bu makine küçük esnaflardan büyük şirketlere kadar iş dünyasının her kademesinde ofis masalarının vazgeçilmezi olarak yerini alır. Siz de internet üzerinden hesap makinesi tavsiyelerine bakarak kendi ihtiyaçlarınız için en iyi hesap makinesini bulabilirsiniz.

1. Basit İşlemler İçin: Canon As-1200 Masa Üstü Hesap Makinesi

En kaliteli hesap makinesi markalarından biri olan Canon, As-1200 modeli ile aradığınız ürün olabilir. Standart hesap makinesi modellerinden olan bu ürün dört işlem gerektiren hesaplamaları yapabilir. Yüzde hesaplama fonksiyonu ile de KDV ve iskonto tutarları hesaplama gibi durumlarda büyük kolaylık sağlayan bu hesap makinesi formül gerektiren karmaşık işlemler ile uğraşmayanlar için daha doğru bir tercih. Kolay okunabilen geniş bir ekrana sahip olan bu modeli hafif yapısı dilediğiniz yere rahatlıkla taşıyabilirsiniz.

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2. Casio Mx-12b Masa Üstü Hesap Makinesi 12 Hane Kapasitesi ile Dikkat Çekiyor!

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En iyi hesap makinesi markası denince akla gelen Casio, hem basit işlemler için olan standart hesap makinesi hem de karmaşık işlemler için tercih edilen bilimsel hesap makinesi modelleri ile dikkat çekiyor. Temel aritmetik işlemlerin yapılmasını kolaylaştıran Casio Mx-12b Masaüstü Hesap Makinesi ev, ofis ya da sınıf kullanımına uygun olarak tasarlandı. 12 Hane kapasitesine sahip geniş ekranı ile daha fazla veri okunmasını sağlayan bu ürün, Key-rollover özelliği sayesinde yüksek hızlı giriş sırasında bile verileri arabellekte saklayarak korur.

Ergonomik tasarımı ile her yere taşıyabileceğiniz bu ürünü daha detaylı incelemek ve satın almak için tıklayın!

3. Casio DJ-120D Hesap Makinesi Küçük İşletmeler İçin İdeal!

Ne tür bir hesap makinesine sahip olursanız olun, hesap makinenizde işlemleri kolaylaştırmak üzere tasarlanmış bazı özel tuş ve fonksiyonlar bulabilirsiniz. Eğer hesap makinesi nasıl kullanılır konusunda sorularınız varsa ilk olarak sahip olduğunuz makinenin bu özelliklerini öğrenmenizde fayda var. Casio DJ-120D Hesap Makinesi, 300 hesaplama adımına kadar otomatik inceleme yapar ve tek bir düğmeye basarak devam eden işlemin belirli bir hesaplama adımına gidebilirsiniz. Tek dokunuşla basamak ayırma sistemini de değiştirebileceğiniz bu hesap makinesi yeniden kontrol işlevi ile hesaplamaları kontrol ederken hataları sesli bildirim olarak verir.

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4. Daha Karmaşık İşlemler İçin: Casio FX-991ES Plus Bilimsel Hesap Makinesi

Işığın yeterli olduğu durumlarda güneş enerjisi yeterli olmadığı durumlarda ise pil ile çalışan Casio FX-991ES Plus Bilimsel Hesap Makinesi hızlı ve kolay kullanım için tasarlandı. Standart hesaplamaların yanında vektör, matris, denklem, entegrasyon ve diferansiyel hesaplamaları da yapabilen bu ürün yüksek çözünürlüklü ekranı ile güzel görünen grafikler oluşturmanıza yardımcı olur. Ayrıca bu hesap makinesi ile giriş verilerinin liste tabanında görünmesini sağlayarak işlemlerinizi daha kolay bir şekilde çözümleyebilirsiniz.

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5. Casio Fx-991Ex Classwiz Model Programlanamaz Hesap Makinesi ile Bilinmeyenli Denklemleri Bile Çözebilirsiniz!

Optimum performans sunmak için yepyeni özellikler ile donatılmış Casio Fx-991Ex Classwiz Hesap Makinesi, özellikle mühendislik öğrencileri tarafından en çok tercih edilen modeller arasında yerini alıyor. En karmaşık matematik problemlerini çözerken bile yüksek hızlı hesaplama sağlayan bu makine vektör eşitsizliği ve diferansiyel/entegrasyon hesaplamaları için de ayrıca geliştirilmiş bir sisteme sahip. Yüksek çözünürlüklü ekranı ile bir hesap makinesinin yapabileceği her şeyi yapan bu ürün aradığınız hesap makinesi olabilir.

Güneş enerjisiyle çalışan pili ile birlikte gelen bu ürünü daha detaylı incelemek için tıklayın!

6. Casio Fx-82Ms Fonksiyonlu Hesap Makinesi ile Matematik İşlemleri Çok Daha Kolay!

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Temel fonksiyonlara sahip bir hesap makinesi marka önerisi istiyorsanız Casio Fx-82Ms Fonksiyonlu Hesap Makinesi sizin için doğru bir tercih olabilir. Cebir konusunda S-V.P.A.M serisinin tüm özelliklerini taşıyan bu ürün kullanışlı bir tekrar etme sistemine sahip. Matematiği kullanmayı ve anlamayı oldukça kolay bir hale getiren bu hesap makinesi önceki adımları görüntüleme ya da giriş verilerini düzenleme gibi özellikleri ile işlemleri çok daha zahmetsiz bir hale getiriyor.

Yüksek çözünürlüklü nokta matrisi ekranına sahip bu ürünü ayrıntılı olarak incelemek için tıklayın!

7. QUERT Bilimsel Hesap Makinesi Çok Fonksiyonlu Yapısı ile Beğeninizi Kazanacak!

Karmaşık formüllü işlemleriniz için çok fonksiyonlu bir bilimsel hesap makinesi arayışındaysanız QUERT Bilimsel Hesap Makinesi tam size göre. Bu ürün dereceleri, dakika ve saniyeleri, trigonometrik fonksiyonları, standart sapmaları, regresyonu, açı birimi dönüşümü, koordinat dönüşümü, mühendislik sembolü hesaplamaları vb. işlemler için rahatlıkla kullanılabilir. Büyük iki hatlı ekranı ile hesaplama formüllerini ve sonuçları gösteren bu hesap makinesi net ve kolay okuma sağlayarak zamandan tasarruf ettirir ve öğrenme verimliliğinizi artırır.

Hassas tuşları ile pratik bir kullanım sağlayan bu hesap makinesini ayrıntılı olarak incelemek ve satın almak için tıklayın!

8. Texas Instruments TI 36 X PRO Hesap Makinesi Güneş Enerjili Pil ile Çalışıyor!

Okunması kolay LCD üzerine yüksek kaliteli Multiview ekran ile birlikte gelen Texas Instruments TI 36 X PRO Hesap Makinesi grafik teknolojisinin gerekli olduğu alanlar için daha uygun bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Bu hesap makinesi ile önceki girişleri kontrol etmenize ve yeniden düzenlemenize olanak tanıyan kaydırılabilir bir ana ekran kullanma şansınız da olur. Hesap makinesi sıfırlama konusunda sıkıntı yaşıyorsanız bu makinede iki düğme ile bu sorunu rahatlıkla çözebilirsiniz.

Hem güneş hem pil gücü ile çalışabilen bu hesap makinesini daha detaylı olarak incelemek ve satın almak için tıklayın!

9. Hel1002 İki Satırlı Bilimsel Hesap Makinesi, Okul ve İş İçin Doğru Bir Tercih!

240 fonksiyonel özelliği ile ön plana çıkan Helect Hesap Makinesi trigonometrik ve istatistik problemleriniz için favori hesap makineniz olabilir. Çift satırlı ekranı ile aynı anda hem giriş hem de sonuç verilerini görebileceğiniz bu ürün ile problemlerinizi bilimsel gösterimler kullanarak çözebilirsiniz. Sert plastik bir kasaya sahip olan bu hesap makinesi güvenirliğini kanıtlar çünkü masanızdan düşse bile parçalanmaz. Sıkışık tuşlar yüzünden sürekli yanlış giriş yapmaktan şikayetçiyseniz bu hesap makinesi ayrık tuşları ile de tam size göre.

Sağlam sürgülü koruma kutusu ile gelen bu ürünü daha detaylı incelemek ve satın almak için tıklayın!

10. Uygun Fiyatlı Bir Hesap Makinesi Arayanlar İçin: Kraft Bilimsel Fonksiyonlu Hesap Makinesi

Hem uygun fiyatlı hem de iyi fonksiyonlu bir hesap makinesi arıyorsanız Kraft Bilimsel Fonksiyonlu Hesap Makinesi'ne mutlaka bakmalısınız. Bu ürünün çoklu tekrar gösterme, koordinat değiştirme ve istatistik hesabı gibi özellikleri ile matematik problemleri çok daha anlaşılır bir hale gelecek. Radyan ve derece gibi çoklu açı moduna sahip bu hesap makinesi ile açı birimi çevirme sorularınızı da rahatlıkla çözebilirsiniz. 9 değişkenli hafızaya sahip bu ürün kolay menü fonksiyonu sayesinde herkes tarafından kullanılabilir.

İşlevsel özellikleri ile kullanıcılarından tam puan alan bu ürünü daha detaylı incelemek ve satın almak için buraya tıklayın!

11. CASIO FR-2650RC-E-DC Casio Yazıcılı Hesap Makinesi Rakiplerinin Çok İlerisinde!



En iyi fonksiyonlu hesap makinesi hangisidir bilinmez ama Casio Yazıcılı Hesap Makinesi hiçbir makinede olmayan yazıcı özelliği ile tüm rakiplerini geride bırakıyor. Şık tasarımı, kolay kullanımı ile kullanıcılarından tam puan alan bu hesap makinesi saniyede 2,0 yazdırma özelliği ile dikkat çekiyor. Bu cihaz ile kolaylıkla maliyet, satış fiyatı ve marj hesaplaması yapabilir, hesap geçmişinin birden çok kopyasını yazdırabilir veya yazdırma yapmadan da hesaplama geçmişini kontrol edebilirsiniz. Saat ve tarih yazma imkanı da bulunan bu makine işletmeler için hem zaman hem de para tasarrufu sağlıyor. Kolay okuma sağlayan ışıklı LCD ekranına sahip bu ürün kontrol etme ve düzeltme fonksiyonları ile de hata payını en aza indiriyor.

2 renkli yazdırma sağlayabileceğiniz bu ilginç hesap makinesini daha ayrıntılı incelemek ve satın almak için tıklayın!

