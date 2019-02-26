HABER

Yıllar geçti, ama acıları dinmiyor

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2019 13:15 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü ve Belediye Başkanı Alper Taban, şehit ailelerini ziyaret etti.

Bursa’nın İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü ve Belediye Başkanı Alper Taban, şehit ailelerini ziyaret etti. Ziyaret sırasında duydu dolu anlar yaşandı. Şehit anneleri ve babaları gözyaşlarına hakim olmadı.
İlk ziyaret 1999 yılında Şırnak’ta hain terör örgütüyle girilen çatışmada şehit olan jandarma er Serdar Ünülüsoy’un baba evine yapıldı. Baba Yılmaz ve Anne Melek Ünlüsoy Kaymakam ve Belediye Başkanının ziyaretlerinde dolayı mutlu oldular. İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, şehit ailesine Türk bayrağı hediye etti. Ziyaret için protokole teşekkür eden Yılmaz Ünlüsoy, bu ziyaretlerin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. O Anne Melek Ünlüsoy gözyaşlarına hakim olmadı. Ailenin, evin hemen girişinde şehit çocuklarının eşyalarını bir dolap içerisine koyduğu görüldü.
İkinci ziyaret ise 1993 yılında Erzincan da şehit olan jandarma er Muharrem Karakafa’nın ailesine yapıldı. Baba Hüseyin ve anne Münüre gözyaşlarına hakim olamadı. Protokol mensuplarının ziyaretinden dolayı aile fertleri memnun oldu.
Kaymakam Şükrü Görücü, "Biz şehit aileleri ve gazilere, engelli ailelerimize, yetim ve öksüzlerimize, hatta geçenlerde yüz yaşını geçmiş ulu çınarlarımıza vefa programları adı altında ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Bugün yine bazı şehit ailelerini ziyaret ediyoruz. Bunlar normal ziyaretler, hususi yapılmış bir ziyaret değil. Onların gönüllerini almak, ihtiyaçları varsa öğrenmek istedik" dedi.

Yıllar geçti, ama acıları dinmiyor

Yıllar geçti, ama acıları dinmiyor

Yıllar geçti, ama acıları dinmiyor

Yıllar geçti, ama acıları dinmiyor

Yıllar geçti, ama acıları dinmiyor

Yıllar geçti, ama acıları dinmiyor

Yıllar geçti, ama acıları dinmiyor

Yıllar geçti, ama acıları dinmiyor

Yıllar geçti, ama acıları dinmiyor

Yıllar geçti, ama acıları dinmiyor

Yıllar geçti, ama acıları dinmiyor

Yıllar geçti, ama acıları dinmiyor

Yıllar geçti, ama acıları dinmiyor

Yıllar geçti, ama acıları dinmiyor

Yıllar geçti, ama acıları dinmiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yer: Edirne! 'İdam' kararına karşı kontak kapattılar

Yer: Edirne! 'İdam' kararına karşı kontak kapattılar

Minik Eylül'ün katil zanlısından pes dedirten savunma!

Minik Eylül'ün katil zanlısından pes dedirten savunma!

Kredi ve kredi kartı taksitlerine yeni düzenleme

Kredi ve kredi kartı taksitlerine yeni düzenleme

Şenol Güneş istifa edecek mi?

Şenol Güneş istifa edecek mi?

Vietnam'da tarihi zirve! Böyle görüntülendi

Vietnam'da tarihi zirve! Böyle görüntülendi

İstifası gündeme bomba gibi düştü! 'Artık itibarı yoktur'

İstifası gündeme bomba gibi düştü! 'Artık itibarı yoktur'

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var, söylenti vardı...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Sipariş kolilerinden 300 bin lira çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

İstanbul'da Suriyelilerin kaldığı eve silahlı baskın!

İstanbul'da Suriyelilerin kaldığı eve silahlı baskın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.