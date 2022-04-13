Yıllar önce almadığınız için kendinize sinirleneceğiniz rastgele ürünler

Zaman zaman "Bu da mı yapılmış?" diye düşündüğünüz ürünlerle karşılaşıyor musunuz? Bazıları gereksiz gibi görünse de bazıları size yardımcı olabilecek birçok özelliğe sahip olabiliyor. Hatta aralarından sizin farkında olmadığınız dertlerinize çözüm sunanlar bile çıkıyor. Kimini alışveriş sitelerinin kampanyalarından kimini ise sosyal medyada birden patlamasıyla tanıdığınız bu ürünlerin arasında gerçekten ihtiyaç duyduklarınız olabilir. "Yıllar önce alsaydım da hayatım kolaylaşsaydı" diyeceğiniz o ürünler neyse ki şimdi bir tık uzağınızda.

1. Her derde deva: Maxcio 4'ü 1 Arada USB Soketi

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Elektronik aletlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Bu durum da sizi prizlerle yakınlaştırıyor. Ne yazık ki bilgisayarınızın, telefonunuzun veya kulaklığınızın adaptörleri farklılık gösterebiliyor. Hatta bazen adaptörleri olmayan kablolarınız bile oluyor. Neyse ki Maxcio 4'ü 1 Arada USB Soketi her türlü sorunun önüne geçen tasarımıyla size yardım ediyor. Minimal yapısı ve hafifliği ile çantanızda gittiğiniz her yere kolaylıkla taşınabiliyor. İki farklı priz girişi ve iki adet USB girişiyle odanızda, ofisinizde, banyonuzda ve seyahatlerinizde büyük kolaylık sağlıyor. 4000 watt gücü ve 250 voltluk gerilimiyle bütün elektronik aletlerinize gereken enerjiyi sağlıyor.

2. Yaza hazırlık için gereken tek şey: Pekial Akıllı Hulahop Çemberi

Küçüklük yıllarınızdan aşina olduğunuz hulahoplar yeniden hayatınıza giriyor. Bazılarınızın gerçekten çocuk oyuncağı gibi çevirebildiği bazılarınızın ise bir türlü baş edemediği hulahoplar bu sefer farklı bir amaçla karşınıza çıkıyor. Egzersiz amaçlı tasarlanan Pekial Akıllı Hulahop Çemberi daha sağlıklı bir vücut görünümüne ulaşmanıza yardımcı oluyor. İç kısmında bulunan aparatlarıyla egzersiz esnasında masaj yapıyor. Dış kısmına takılan aparatla da ağırlıkla çalışmanıza imkân tanıyor. 24 parçadan oluşan ve 360 derece ayarlanabilen hulahop, yaza hazırlık yapmak isteyenlerin de öncelikli tercihi oluyor. Hem eğlenceli hem sağlıklı!

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3. Dökülen tüylere en kolay çözüm: Buffer Hazneli Tüy Toplayıcı

Evcil hayvanlarla birlikte yaşayanların en büyük dertlerinden biri bütün evi kaplayan tüyler oluyor. Kediler veya köpekler doğaları gereği tüy döküyor. Bunun sonucunda da koltuklar, sandalyeler ve kıyafetler tüyler tarafından esir alınıyor. Neyse ki bu durumun oldukça kolay bir çözümü var. Buffer Hazneli Tüy Toplayıcı sayesinde evinizi ve eşyalarınızı kaplayan tüylerden kolaylıkla kurtulabilirsiniz. Alt kısmında bulunan kumaş parçası ile tüyleri çekiyor ve arkasında bulunan hazneye hapsediyor. İstediğiniz her yüzeyi temizleyebileceğiniz tüy toplayıcı, tasarımı sayesinde tekrar tekrar kullanılmaya da olanak sağlıyor.

4. Teknolojinin bir lütfu: Wiber USB Elektronik Çakmak

Rüzgârda bir türlü ateşine ulaşamadığınız veya mum yakmaya çalışırken elinizi yaktığınız klasik çakmaklar tarihe gömülüyor. Her durumda kolaylıkla kullanabileceğiniz elektrikli çakmaklara geçiş yapılıyor. Wiber USB Elektronik Çakmak, kaliteli dış tasarımıyla görsel olarak dikkatleri çekmesinin yanı sıra parmak izli sistemiyle de büyülüyor. Parmak iziyle yanan bu çakmak ateşsiz olduğu için rüzgârı da geçirmiyor. Aynı zamanda USB kablo ile şarj ediliyor ve içindeki gaz için de endişelenmenize gerek kalmıyor. Şarjdan sonra 100-150 kez yanabilen çakmak, zarif görüntüsü ve kapladığı küçük alanla da çakmak taşıyanların ilk tercihi oluyor.

5. Yazın kurtarıcı meleği: YYAI-HHJU Dondurma Makinesi

Dondurma, sizi yaz mevsiminin bunaltıcı sıcağından kurtarıyor ancak dışarıdan aldığınız dondurmalar isteklerinizin tamamını karşılayamayabiliyor. Özellikle daha sağlıklı beslenmek isteyenler, şeker tüketimine dikkat edenler ve vegan beslenmeyi benimseyenler için çok uygun seçenekler bulunmuyor. Neyse ki YYAI-HHJU Dondurma Makinesi bütün bu ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Ayrıca, dondurmanın yanı sıra sorbe ve donmuş yoğurt yapmak için de kullanılabiliyor. Oldukça kolay kullanıma sahip olan makine, tercih ettiğiniz herhangi bir meyveyi soğuk bir tatlıya çeviriyor. Kolay temizliğiyle de ön plana çıkan makine, sıcak havaları hızlı servisiyle şenlendiriyor.

6. Kire ve yağa mucizevi çözüm: MoonsS Tırtıklı Sihirli Bulaşık Eldiveni

Bazen bulaşık yıkarken bazen banyoyu temizlerken cildinizin kimyasallarla etkileşime geçmesine izin veriyor olabilirsiniz. Bunun sonucunda da elleriniz sabun ve deterjanların içeriği dolayısıyla zarar görüyor. Siz temizlik için kendinizi feda etseniz de MoonsS Sihirli Bulaşık Eldiveni buna karşı çıkıyor. Bu tasarım, klasik lastik eldiven ile temizlik süngerini bir araya getiriyor. Sünger veya fırçaya gereksinimi yok eden tırtıklı iç yapısıyla temizliği olduğundan çok daha kolay hâle getiriyor. Ayrıca, sıcak yemeklerinizi çıkarmaya ve taşımaya da yardım ediyor. 160 dereceye kadar sıcaklığa dayanıklı eldiven, kaynar su yardımıyla temizlenerek tekrar kullanılabilir hâle geliyor.

7. Kamburluğa hızlı çare: AYACO Dik Duruş Korsesi

Postür bozukluğu özellikle masabaşı çalışanlarının en büyük düşmanlarından biri olarak karşınıza çıkıyor. Bütün gün bilgisayar karşısında oturmak ve masa seviyesine göre vücudu ayarlamak omuriliklerinizi zor duruma sokuyor. Neyse ki AYACO Dik Duruş Korsesi sağlıklı postürümüzü geri kazanmanıza yardım ediyor. Omuzları olması gereken yere doğru çekiyor ve omurganızı bütünüyle destekliyor. Tasarımı sayesinde vücuda oturuyor ve en iyi şekilde sarıyor. Otururken, ayaktayken ya da spor yaparken kullanılabilen korse, duruşunuzu düzeltmenize destek oluyor. Giysilerinizin altına da giyilebiliyor. Böylece gün boyu konforlu bir kullanım sağlıyor.

8. Kedi ve köpekleriniz güvende: Jollygraf Evcil Hayvan İzleme Kamerası

Çoğunuz çocuklarınız gibi sevdiğiniz evcil hayvanlarınızı evde yalnız bırakmak istemiyorsunuz. Ancak zaman zaman onları tek bırakmak zorunda kalacağınız durumlar ortaya çıkıyor. Bu zamanlarda daha rahat olabilmek için de evcil hayvan izleme kamerası devreye giriyor. 360 derece dönebilen Jollygraf Evcil Hayvan İzleme Kamerası, dostlarınızı gittikleri her yerde görmenize olanak veriyor. Farklı lens özellikleriyle geniş açıda veya yakınlaştırarak onları kontrol edebilirsiniz. Kamera, uygulama üzerinden izlemeye imkân verirken kaydetme özelliği de bulunuyor. Çift taraflı ses sistemiyle evcil dostlarınızın sesini duyabilmenizi sağlarken onların da sizin sesinizi duymasına imkân tanıyor.

9. Her ayın kurtarıcısı: Nopad Regl Külodu

Regl döneminde kadınlar birçok rahatsızlıkla baş etmeye çalışıyor. Bunlardan biri de pedlerin verdiği huzursuzluk hissi oluyor. Hem teni tahriş etmesi hem çok rahatlık sağlamaması nedeniyle sancılı olan bu dönemi daha da kötü hâle getirebiliyor. Nopad Regl Külodu, kadınları bu stresten kurtarmayı hedefliyor. Emici yapısıyla ped kullanımını bıraktıran külot, etkili koruma ve konforlu kullanım sunuyor. Su geçirmez tabaka ve emici iç katmandan oluşan külot, 8 saate kadar akıntıyı hapsediyor. Aynı zamanda kötü kokuları da engelliyor. Sürdürülebilirlik açısından da avantajlı regl külodu, yıkanarak tekrar kullanılabilir hâle geliyor.

10. Keskin bıçaklar için Sampurchase 3 Aşamalı Profesyonel Bıçak Bileyici

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Mutfakta en sık kullandığınız eşyaların arasında ilk sırayı bıçaklar alıyor. Yemek yaparken, salata malzemelerini doğrarken veya meyve tabağı hazırlarken bıçağa ihtiyaç duyuyorsunuz. Bu nedenle en çok aşınan mutfak aletleri arasında yer alıyor. Neyse ki Sampurchase 3 Aşamalı Profesyonel Bıçak Bileyici sizi bu dertten kurtarıyor. Ergonomik sap tasarımıyla her iki elini kullananlar için de rahat bir deneyim sağlıyor. Birinci aşamasında elmas çubukla bileme işlemi, ikinci aşamasında hasar onarımı ve üçüncü aşamasında son ayarları yapıyor. Sağlam plastikten yapılan bileyici, ömür boyu kullanım için dayanıklı bir duruş sergiliyor. Bilenmiş bıçaklar profesyonel şefler gibi yemek yapmanıza yardım ediyor.