HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yıllar önce almadığınız için kendinize sinirleneceğiniz rastgele ürünler

Yıllar önce almadığınız için kendinize sinirleneceğiniz rastgele ürünler

13.04.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bazen internette veya bir arkadaşınızda karşınıza çıkan ürünler sizi şaşırtabiliyor. Ne kadar gerekli olduğunu gördüğünüz an fark ediyor olabilirsiniz. Bu ilginç ürünler bazen mutfakta, bazen banyoda, bazen de kişisel gelişiminizde size yardımcı oluyor. İşte "Bu ürünü neden daha önce almadım?" diyeceğiniz o ürünler ile karşınızdayız!

Yıllar önce almadığınız için kendinize sinirleneceğiniz rastgele ürünler

Zaman zaman "Bu da mı yapılmış?" diye düşündüğünüz ürünlerle karşılaşıyor musunuz? Bazıları gereksiz gibi görünse de bazıları size yardımcı olabilecek birçok özelliğe sahip olabiliyor. Hatta aralarından sizin farkında olmadığınız dertlerinize çözüm sunanlar bile çıkıyor. Kimini alışveriş sitelerinin kampanyalarından kimini ise sosyal medyada birden patlamasıyla tanıdığınız bu ürünlerin arasında gerçekten ihtiyaç duyduklarınız olabilir. "Yıllar önce alsaydım da hayatım kolaylaşsaydı" diyeceğiniz o ürünler neyse ki şimdi bir tık uzağınızda.

1. Her derde deva: Maxcio 4'ü 1 Arada USB Soketi

Yıllar önce almadığınız için kendinize sinirleneceğiniz rastgele ürünler

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Elektronik aletlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Bu durum da sizi prizlerle yakınlaştırıyor. Ne yazık ki bilgisayarınızın, telefonunuzun veya kulaklığınızın adaptörleri farklılık gösterebiliyor. Hatta bazen adaptörleri olmayan kablolarınız bile oluyor. Neyse ki Maxcio 4'ü 1 Arada USB Soketi her türlü sorunun önüne geçen tasarımıyla size yardım ediyor. Minimal yapısı ve hafifliği ile çantanızda gittiğiniz her yere kolaylıkla taşınabiliyor. İki farklı priz girişi ve iki adet USB girişiyle odanızda, ofisinizde, banyonuzda ve seyahatlerinizde büyük kolaylık sağlıyor. 4000 watt gücü ve 250 voltluk gerilimiyle bütün elektronik aletlerinize gereken enerjiyi sağlıyor.

Ürünü İncele

2. Yaza hazırlık için gereken tek şey: Pekial Akıllı Hulahop Çemberi

Yıllar önce almadığınız için kendinize sinirleneceğiniz rastgele ürünler

Küçüklük yıllarınızdan aşina olduğunuz hulahoplar yeniden hayatınıza giriyor. Bazılarınızın gerçekten çocuk oyuncağı gibi çevirebildiği bazılarınızın ise bir türlü baş edemediği hulahoplar bu sefer farklı bir amaçla karşınıza çıkıyor. Egzersiz amaçlı tasarlanan Pekial Akıllı Hulahop Çemberi daha sağlıklı bir vücut görünümüne ulaşmanıza yardımcı oluyor. İç kısmında bulunan aparatlarıyla egzersiz esnasında masaj yapıyor. Dış kısmına takılan aparatla da ağırlıkla çalışmanıza imkân tanıyor. 24 parçadan oluşan ve 360 derece ayarlanabilen hulahop, yaza hazırlık yapmak isteyenlerin de öncelikli tercihi oluyor. Hem eğlenceli hem sağlıklı!

Ürünü İncele

Amazon’da ‘Bahar Fırsatları’ başladı! Yüzlerce üründe büyük fırsatları kaçırmayın!

Yıllar önce almadığınız için kendinize sinirleneceğiniz rastgele ürünler

3. Dökülen tüylere en kolay çözüm: Buffer Hazneli Tüy Toplayıcı

Yıllar önce almadığınız için kendinize sinirleneceğiniz rastgele ürünler

Evcil hayvanlarla birlikte yaşayanların en büyük dertlerinden biri bütün evi kaplayan tüyler oluyor. Kediler veya köpekler doğaları gereği tüy döküyor. Bunun sonucunda da koltuklar, sandalyeler ve kıyafetler tüyler tarafından esir alınıyor. Neyse ki bu durumun oldukça kolay bir çözümü var. Buffer Hazneli Tüy Toplayıcı sayesinde evinizi ve eşyalarınızı kaplayan tüylerden kolaylıkla kurtulabilirsiniz. Alt kısmında bulunan kumaş parçası ile tüyleri çekiyor ve arkasında bulunan hazneye hapsediyor. İstediğiniz her yüzeyi temizleyebileceğiniz tüy toplayıcı, tasarımı sayesinde tekrar tekrar kullanılmaya da olanak sağlıyor.

Ürünü İncele

4. Teknolojinin bir lütfu: Wiber USB Elektronik Çakmak

Yıllar önce almadığınız için kendinize sinirleneceğiniz rastgele ürünler

Rüzgârda bir türlü ateşine ulaşamadığınız veya mum yakmaya çalışırken elinizi yaktığınız klasik çakmaklar tarihe gömülüyor. Her durumda kolaylıkla kullanabileceğiniz elektrikli çakmaklara geçiş yapılıyor. Wiber USB Elektronik Çakmak, kaliteli dış tasarımıyla görsel olarak dikkatleri çekmesinin yanı sıra parmak izli sistemiyle de büyülüyor. Parmak iziyle yanan bu çakmak ateşsiz olduğu için rüzgârı da geçirmiyor. Aynı zamanda USB kablo ile şarj ediliyor ve içindeki gaz için de endişelenmenize gerek kalmıyor. Şarjdan sonra 100-150 kez yanabilen çakmak, zarif görüntüsü ve kapladığı küçük alanla da çakmak taşıyanların ilk tercihi oluyor.

Ürünü İncele

5. Yazın kurtarıcı meleği: YYAI-HHJU Dondurma Makinesi

Yıllar önce almadığınız için kendinize sinirleneceğiniz rastgele ürünler

Dondurma, sizi yaz mevsiminin bunaltıcı sıcağından kurtarıyor ancak dışarıdan aldığınız dondurmalar isteklerinizin tamamını karşılayamayabiliyor. Özellikle daha sağlıklı beslenmek isteyenler, şeker tüketimine dikkat edenler ve vegan beslenmeyi benimseyenler için çok uygun seçenekler bulunmuyor. Neyse ki YYAI-HHJU Dondurma Makinesi bütün bu ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Ayrıca, dondurmanın yanı sıra sorbe ve donmuş yoğurt yapmak için de kullanılabiliyor. Oldukça kolay kullanıma sahip olan makine, tercih ettiğiniz herhangi bir meyveyi soğuk bir tatlıya çeviriyor. Kolay temizliğiyle de ön plana çıkan makine, sıcak havaları hızlı servisiyle şenlendiriyor.

Ürünü İncele

6. Kire ve yağa mucizevi çözüm: MoonsS Tırtıklı Sihirli Bulaşık Eldiveni

Yıllar önce almadığınız için kendinize sinirleneceğiniz rastgele ürünler

Bazen bulaşık yıkarken bazen banyoyu temizlerken cildinizin kimyasallarla etkileşime geçmesine izin veriyor olabilirsiniz. Bunun sonucunda da elleriniz sabun ve deterjanların içeriği dolayısıyla zarar görüyor. Siz temizlik için kendinizi feda etseniz de MoonsS Sihirli Bulaşık Eldiveni buna karşı çıkıyor. Bu tasarım, klasik lastik eldiven ile temizlik süngerini bir araya getiriyor. Sünger veya fırçaya gereksinimi yok eden tırtıklı iç yapısıyla temizliği olduğundan çok daha kolay hâle getiriyor. Ayrıca, sıcak yemeklerinizi çıkarmaya ve taşımaya da yardım ediyor. 160 dereceye kadar sıcaklığa dayanıklı eldiven, kaynar su yardımıyla temizlenerek tekrar kullanılabilir hâle geliyor.

Ürünü İncele

7. Kamburluğa hızlı çare: AYACO Dik Duruş Korsesi

Yıllar önce almadığınız için kendinize sinirleneceğiniz rastgele ürünler

Postür bozukluğu özellikle masabaşı çalışanlarının en büyük düşmanlarından biri olarak karşınıza çıkıyor. Bütün gün bilgisayar karşısında oturmak ve masa seviyesine göre vücudu ayarlamak omuriliklerinizi zor duruma sokuyor. Neyse ki AYACO Dik Duruş Korsesi sağlıklı postürümüzü geri kazanmanıza yardım ediyor. Omuzları olması gereken yere doğru çekiyor ve omurganızı bütünüyle destekliyor. Tasarımı sayesinde vücuda oturuyor ve en iyi şekilde sarıyor. Otururken, ayaktayken ya da spor yaparken kullanılabilen korse, duruşunuzu düzeltmenize destek oluyor. Giysilerinizin altına da giyilebiliyor. Böylece gün boyu konforlu bir kullanım sağlıyor.

Ürünü İncele

8. Kedi ve köpekleriniz güvende: Jollygraf Evcil Hayvan İzleme Kamerası

Yıllar önce almadığınız için kendinize sinirleneceğiniz rastgele ürünler

Çoğunuz çocuklarınız gibi sevdiğiniz evcil hayvanlarınızı evde yalnız bırakmak istemiyorsunuz. Ancak zaman zaman onları tek bırakmak zorunda kalacağınız durumlar ortaya çıkıyor. Bu zamanlarda daha rahat olabilmek için de evcil hayvan izleme kamerası devreye giriyor. 360 derece dönebilen Jollygraf Evcil Hayvan İzleme Kamerası, dostlarınızı gittikleri her yerde görmenize olanak veriyor. Farklı lens özellikleriyle geniş açıda veya yakınlaştırarak onları kontrol edebilirsiniz. Kamera, uygulama üzerinden izlemeye imkân verirken kaydetme özelliği de bulunuyor. Çift taraflı ses sistemiyle evcil dostlarınızın sesini duyabilmenizi sağlarken onların da sizin sesinizi duymasına imkân tanıyor.

Ürünü İncele

9. Her ayın kurtarıcısı: Nopad Regl Külodu

Yıllar önce almadığınız için kendinize sinirleneceğiniz rastgele ürünler

Regl döneminde kadınlar birçok rahatsızlıkla baş etmeye çalışıyor. Bunlardan biri de pedlerin verdiği huzursuzluk hissi oluyor. Hem teni tahriş etmesi hem çok rahatlık sağlamaması nedeniyle sancılı olan bu dönemi daha da kötü hâle getirebiliyor. Nopad Regl Külodu, kadınları bu stresten kurtarmayı hedefliyor. Emici yapısıyla ped kullanımını bıraktıran külot, etkili koruma ve konforlu kullanım sunuyor. Su geçirmez tabaka ve emici iç katmandan oluşan külot, 8 saate kadar akıntıyı hapsediyor. Aynı zamanda kötü kokuları da engelliyor. Sürdürülebilirlik açısından da avantajlı regl külodu, yıkanarak tekrar kullanılabilir hâle geliyor.

Ürünü İncele

10. Keskin bıçaklar için Sampurchase 3 Aşamalı Profesyonel Bıçak Bileyici

Yıllar önce almadığınız için kendinize sinirleneceğiniz rastgele ürünler

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Mutfakta en sık kullandığınız eşyaların arasında ilk sırayı bıçaklar alıyor. Yemek yaparken, salata malzemelerini doğrarken veya meyve tabağı hazırlarken bıçağa ihtiyaç duyuyorsunuz. Bu nedenle en çok aşınan mutfak aletleri arasında yer alıyor. Neyse ki Sampurchase 3 Aşamalı Profesyonel Bıçak Bileyici sizi bu dertten kurtarıyor. Ergonomik sap tasarımıyla her iki elini kullananlar için de rahat bir deneyim sağlıyor. Birinci aşamasında elmas çubukla bileme işlemi, ikinci aşamasında hasar onarımı ve üçüncü aşamasında son ayarları yapıyor. Sağlam plastikten yapılan bileyici, ömür boyu kullanım için dayanıklı bir duruş sergiliyor. Bilenmiş bıçaklar profesyonel şefler gibi yemek yapmanıza yardım ediyor.

Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kardeş cinayetinde 24 yıl hapis istemi: Babam da amcam da asabiKardeş cinayetinde 24 yıl hapis istemi: Babam da amcam da asabi
New York'ta metroya saldırı! İşte fotoğraflarNew York'ta metroya saldırı! İşte fotoğraflar
Dikkat çeken 10 yıl detayı: Kemik, diş, tırnak, saç örnekleri...Dikkat çeken 10 yıl detayı: Kemik, diş, tırnak, saç örnekleri...
Anahtar Kelimeler:
Amazon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İş birliği İçerikleri

En çarpıcı kombinlere şıklık katacak tamamlayıcı aksesuarlar

En çarpıcı kombinlere şıklık katacak tamamlayıcı aksesuarlar

Bahar mevsiminde temizliğe girişenler için yardımcı ürünler

Bahar mevsiminde temizliğe girişenler için yardımcı ürünler

Akne problemi yaşayanlara özel cilt bakım önerileri

Akne problemi yaşayanlara özel cilt bakım önerileri

Bayramda tatile çıkma planı kuranlara seyahat ürünleri

Bayramda tatile çıkma planı kuranlara seyahat ürünleri

Elektronik eşyaları hasardan koruyacak eğlenceli araçlar

Elektronik eşyaları hasardan koruyacak eğlenceli araçlar

Tertemiz bir cilt için bakım rutini oluşturmak isteyenlere ürünler

Tertemiz bir cilt için bakım rutini oluşturmak isteyenlere ürünler

Tümünü Gör
Tertemiz bir cilt için bakım rutini oluşturmak isteyenlere ürünler

Tertemiz bir cilt için bakım rutini oluşturmak isteyenlere ürünler

100 TL altı mutlaka sahip olmanız gereken cilt bakım ürünleri

100 TL altı mutlaka sahip olmanız gereken cilt bakım ürünleri

Bu yaza fit girmek isteyenlere altın değerinde tavsiyeler

Bu yaza fit girmek isteyenlere altın değerinde tavsiyeler

Sıcak günlerin keyfini 10 kat arttıracak öneriler

Sıcak günlerin keyfini 10 kat arttıracak öneriler

Sizi yatakta her zamankinden daha iyi hissettirecek 200 TL altı şık gecelikler

Sizi yatakta her zamankinden daha iyi hissettirecek 200 TL altı şık gecelikler

Cilt bakımına önem veren erkeklerin mutlaka evinde olması gereken ürünler

Cilt bakımına önem veren erkeklerin mutlaka evinde olması gereken ürünler

Tümünü Gör
Cilt bakımına önem veren erkeklerin mutlaka evinde olması gereken ürünler

Cilt bakımına önem veren erkeklerin mutlaka evinde olması gereken ürünler

Spor salonunda bile şık olmak isteyenlere özel kombin önerileri

Spor salonunda bile şık olmak isteyenlere özel kombin önerileri

Çocuklarla uzun yolculuklarda aracınızda bulunması gerekenler

Çocuklarla uzun yolculuklarda aracınızda bulunması gerekenler

Motosikletinizin ömrünü uzatan motosiklet yağmurlukları

Motosikletinizin ömrünü uzatan motosiklet yağmurlukları

Arabasının tertemiz gözükmesine önem verenler için...

Arabasının tertemiz gözükmesine önem verenler için...

En çok satan ve memnun kalınan evcil hayvan ürünleri

En çok satan ve memnun kalınan evcil hayvan ürünleri

Tümünü Gör

Benzer En Yeniler İçerikleri

En çarpıcı kombinlere şıklık katacak tamamlayıcı aksesuarlar

En çarpıcı kombinlere şıklık katacak tamamlayıcı aksesuarlar

Bahar mevsiminde temizliğe girişenler için yardımcı ürünler

Bahar mevsiminde temizliğe girişenler için yardımcı ürünler

Akne problemi yaşayanlara özel cilt bakım önerileri

Akne problemi yaşayanlara özel cilt bakım önerileri

Bayramda tatile çıkma planı kuranlara seyahat ürünleri

Bayramda tatile çıkma planı kuranlara seyahat ürünleri

Elektronik eşyaları hasardan koruyacak eğlenceli araçlar

Elektronik eşyaları hasardan koruyacak eğlenceli araçlar

Tertemiz bir cilt için bakım rutini oluşturmak isteyenlere ürünler

Tertemiz bir cilt için bakım rutini oluşturmak isteyenlere ürünler

Tümünü Gör

Diğer Haberler

İzmit'teki kardeş cinayetinde 24 yıl hapis istemi! Çocuğu tanık oldu: Babam da amcam da asabi kişilerdir

Kardeş cinayetinde 24 yıl hapis istemi: Babam da amcam da asabi

Dün ölüm haberi gelmişti... Ünlü ilahiyatçı Zekeriya Beyaz son yolculuğuna uğurlandı

Dün ölüm haberi gelmişti... Ünlü ilahiyatçı Zekeriya Beyaz son yolculuğuna uğurlandı

Rüyada sel görmek ne anlama gelir? Rüyada sele kapıldığını, kaçtığını görmek ne demek?

Rüyada sel görmek

Edirneli çiftin evleriyle birlikte tüp bebek için biriktirdikleri paraları da yandı: Ocağımız söndü

Hem evleri hem biriktirdikleri para yandı: Ocağımız söndü

Brezilya'nın Yılan Adası değil, Yüksekova! Sürü halinde ortaya çıkmaya başladılar

Sürü halinde ortaya çıkmaya başladılar

Aşk yalanları sağlığından etti! Ünlü yaşam koçu dolandırıldığını öğrenince kanser oldu

Aşk yalanları sağlığından etti! Ünlü yaşam koçu dolandırıldığını öğrenince kanser oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.