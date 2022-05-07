HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yıllar önce çok konuşulmuştu! O fotoğraftan 9 sene sonra bu kez köprüde...

Yıllar önce çok konuşulmuştu! O fotoğraftan 9 sene sonra bu kez köprüde...

07.05.2022 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2013 yılında Bursa’da üniversite öğrencisi olan Samet Ateş’in engelli arabasıyla yağmur altında kalan arkadaşı Bennur Karaburun’a şemsiye tuttuğu anın yer aldığı fotoğraf karesi ülke gündeminde yer almış ve çok konuşulmuştu. Daha sonra 26’ncı dönemde AK Parti’nin Bursa milletvekili olan Karaburun’un yakın korumalığını da Ateş yapmıştı. O kareden 9 sene sonra Karaburun, Osmangazi Köprüsü’nde Ateş’ten evlilik teklifi aldı. Çiftin nişan töreni yarın Bursa’da gerçekleşecek.

Yıllar önce çok konuşulmuştu! O fotoğraftan 9 sene sonra bu kez köprüde...

Bennur Karaburun ve Samet Ateş, 2013 yılında Bursa’da çekilen fotoğraf karesiyle ülke gündeminde yer aldı. O dönem üniversite öğrencisi olan Samet Ateş, engelli arabasıyla yağmur altında kalan arkadaşı Bennur Karaburun’a şemsiye tutmuştu. Bu fotoğraf karesinin ardından Karaburun, 26’ncı dönemde AK Parti’nin Bursa milletvekili olarak siyasete atılmış, Ateş de yakın koruması olmuştu.

19c878680f3644ca73c12cb35c9ebbca

12 YILLIK ARKADAŞLIĞIN ARDINDAN EVLENİYORLAR

Bennur Karaburun ve Samet Ateş’in 12 yıllık arkadaşlıkları, şimdi ise hayat arkadaşlığı olarak devam edecek. Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Koruma Dairesi'nde görevli komiser Ateş, 6 Mayıs’ta evlilik teklifi yaptığı Karaburun’dan ‘Evet’ yanıtını aldı.

89f647509b32eddf6f522f90dc5e2b82

Samet Ateş ile 12 yıllık arkadaşlıkları olduğunu söyleyen Bennur Karaburun, “Samet uzun süredir beni evliliğe ikna etmeye çalışıyordu. Ancak ben engelli olduğum ve onu mutsuz edeceğimi düşündüğüm için buna cesaret edemedim” dedi.

887331abe67f0fa67d4faa2925222b32

EVLİLİK TEKLİFİ OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ'NDE GERÇEKLEŞTİ

Karaburun, evlilik teklifinin Osmangazi Köprüsü’nde gerçekleştiğini söyleyerek, “Samet bey bana Osmangazi Köprüsü üzerinde evlilik teklifi yaptı. Bunun özel bir anlamı var. Osmangazi Köprüsü Bursa ve İstanbul’u bağlayan en uzun köprü. Evliliğimizin de uzun ömürlü olması için orayı tercih etti” diye konuştu.

e154871cecb38dafa7ed00be93580c92

11 HAZİRAN'DA DÜNYAEVİNE GİRECEKLER

Bennur Karaburun ve Samet Ateş çifti, 8 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek nişan töreninin ardından 11 Haziran’da dünyaevine girecek. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Köydekiler korkudan evlerine giremiyorlar: Sadece helikopterle gidilebiliyorKöydekiler korkudan evlerine giremiyorlar: Sadece helikopterle gidilebiliyor
Parkta kan donduran cinayet! Katil, ellerini çimende temizlediParkta kan donduran cinayet! Katil, ellerini çimende temizledi
Ünlü isim devlet kanalında tehditler savurdu dünya şok içinde izledi!Ünlü isim devlet kanalında tehditler savurdu dünya şok içinde izledi!
Anahtar Kelimeler:
Bursa AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İslam Memiş'ten öyle bir tahmin geldi ki...

İslam Memiş'ten öyle bir tahmin geldi ki...

Yüz felcinden sonra sırra kadem basan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı

Yüz felcinden sonra sırra kadem basan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı

"Vız gelir tırıs gider" demişti... Ekrem İmamoğlu özür diledi

"Vız gelir tırıs gider" demişti... Ekrem İmamoğlu özür diledi

Özdağ'dan Bahçeli'ye "Meşrebi bulanık" yanıtı

Özdağ'dan Bahçeli'ye "Meşrebi bulanık" yanıtı

Fabrikadan çıktığı haliyle muhafaza etti, 125 bin TL'ye sattı

Fabrikadan çıktığı haliyle muhafaza etti, 125 bin TL'ye sattı

Yasak aşk iddiasına eşten, köpük partili fotoğraf delili

Yasak aşk iddiasına eşten, köpük partili fotoğraf delili

İlginizi Çekebilir

Seks için morga davet etti! Sayısız cinsel suçtan yargılanıyor

Seks için morga davet etti! Sayısız cinsel suçtan yargılanıyor

Gören bir daha baktı! “Son derece nadir bir doğumla...”

Gören bir daha baktı! “Son derece nadir bir doğumla...”

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Sevgilisinin prezervatifini iğneyle deldi! Cezası ağır oldu

Sevgilisinin prezervatifini iğneyle deldi! Cezası ağır oldu

Tutuklanmamak için polise cinsel ilişki teklif etti!

Tutuklanmamak için polise cinsel ilişki teklif etti!

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.