Yıllar onları eskitemedi! İşte ünlüler dünyasının hiç ayrılmayan kankaları

Televizyonlardan görmeye alıştığımız bazende sosyal medyadan takip ettiğimiz ünlüler dünyasının en yakın dostlukları pek bilinmiyor. Bunların en başında yer alan ekran önünden aşina olduğumuz isimler ve dostlukları olsa da bir de duyunca şaşıracağınız bazı dostluklar mevcut. Peki kim bu ünlü isimler ve kankaları? İşte ünlüler dünyasındaki muhteşem dostluklar...

İşte ünlüler dünyasındaki muhteşem dostluklar

TARKAN- OZAN ÇOLAKOĞLU Ünlüler dünyasının en yakın dostlukları arasında elbette megastar Tarkan ve onun yıllardır çalıştığı biricik dostu Ozan Çolakoğlu.

Dostlukları da, iş arkadaşlıkları da çok eskiye dayanıyor iki ismin.

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ- BERRAK TÜZÜNATAÇ Geçtiğimiz günlerde anne olacağını açıklayan Özpirinçci'nin en yakın arkadaşı kendisi gibi oyuncu Berrak Tüzünataç.

Öyle ki iki küçük kız kardeş gibi vakit geçiriyorlar öte yandan yakın arkadaşların tüm arkadaşları da ortak aynı zamanda iki dost geçen yıl aynı filmde rol aldı.

CANSU DERE- ECE SÜKAN Ekranların soğuk karakteri olarak bilinen eskinin Eyşan'ı şimdinin doktor Asya'sı Cansu Dere'nin en yakın arkadaşı manken ve bir dönem oyunculuk yapan Ece Sükan.

DENİZ SEKİ- GÜLBEN ERGEN Müzik camiasının en büyük kankaları arasında yer alan Deniz Seki, Gülben Ergen dostluğu görmezden gelinemez.

Öyle ki iki yakın arkadaş sık sık birlikte sahneleri paylaşıp, sarmaş dolaş şarkılar seslendiriyor.

SAFİYE SOYMAN- SEDA SAYAN Son yılların en gözde ikilisi denilebilir. Dostlukları uzun yıllar öncesine dayanan altın kızlar, sık sık birbirlerine destek olması ile yılın kankaları seçilebilir.

Özellikle Soyman, asla biricik dostu Sayan'ı kimseye ezdirmiyor her söylenen lafın- sözün altına hemen bir yorum yazıyor herkesi dağıtıyor.

DİDEM SOYDAN- UMUT EKER Yurtdışı, yurtiçi tüm tatillerde yan yanalar. Bir de bu ekibe sevgilileri katıldı. Değmeyin mutluluklarına...

SONGÜL ÖDEN- DEMET EVGAR Yılların eskitemediği dostlukların en başında geliyorlar. Hiçbir şekilde birbirlerini yalnız bırakmayan iki yakın dost onlar.

Bazen set koşulları görüşmelerine engel oluyor ama onlar özlemlerini göstermekten kaçınmayan dostlar. Sık sık sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlar kendilerini hatırlatmaktan geri kalmıyorlar.

ŞEYMA SUBAŞI- BURCU ESMERSOY Bu dostluğun geçmişi nasıl, ne şekilde olduğu hakkında pek bir şey bilinmese de henüz Şeyma Subaşı'nın, yeni tanınmaya başladığı dönemlere dayandığı kesin.

İki yakın arkadaşın aralarından su sızmıyor. Birlikte keyif yapmayı da eğlenmeyi de çok seviyorlar.

SİNEM KOBAL- YASEMİN ÖZİLHAN Onlar çocukluk arkadaşı, 20 yılı aşkındır süren bir arkadaşlık. İki güzel isim o kadar yakın ki birbirlerinden hiçbir şeylerini sakınmıyorlar.

Öyle ki geçtiğimiz yıllarda Sinem Kobal, Sarp Akkaya’nın düğününde Yasemin Özilhan’ın daha önce giydiği elbiseyle katılmıştı. NE diyelim arkadaşlık budur.

GÜVEN KIRAÇ- ERKAN CAN Yılların eskitemediği dostluklar arasında usta oyuncular yer alıyor. Onlar o kadar iyi dost ki hayalleri bile aynıydı.

Bir dönem hayalini kurdukları Küba'ya giderek keyif yapan o anları boş geçmeyen iki dost bunu hemen proje çevirip Blu TV'de yayınlamışlardı.

SEDA SAYAN- FATİH ÜREK Seda Sayan'ın ikinci yakın dostu Fatih Ürek'tir. Ürek'i hiçbir programında yalnız bırakmıyor.

ESRA DERMANCIOĞLU- BEREN SAAT Bir dönem Fatmagül'ün Suçu NE? adlı dizide yenge- görümce ikilisine hayat vermeleriyle birbirlerinden kopamaz hale geldiler.

Dizi de her ne kadar iyi bir etkileşimleri olmasa da, gerçek hayatta tam tersi sık sık eğlenmeye, dertleşmeye zaman ayıran iki gerçek dost onlar.

BORAN KUZUM- MERİÇ ARAL Onlar abla kardeş gibi olan iki yakın dost. Tatilleri, film izleme seansları ve eğlenceleri hepsi ortak.

Hatta iki dost geçtiğimiz hafta yine birlikte tatile çıkarak bu yılın yaz sezonunu açtılar.

EZGİ MOLA- ENİS ARIKAN Ezgi Mola ve Enis Arıkan kankalığı diye bir şey var. Onların tanışması, sırdaşlığı, diyet kampları ve dahası birçok anıda birlikteler.

TANER ÖLMEZ- SERKAN KESKİN İki başarılı oyuncu dostluklarını ve yetenekleri biraz daha üste taşıyarak bir de 'Barabar' adında bir müzik grubu kurdular. Son zamanlarda ise aynı dizide rol alarak ekranlarda boy gösterdiler.

CEM YILMAZ- OZAN GÜVEN Arif ve 2016 ikilisi olarak hayatımıza giren bu iki dostun geçmişi de epey eskiye dayanıyor.

Öyle ki sokaklarda el ele dolanmayı dahi ihmal etmiyorlar...

BARIŞ ARDUNÇ- ENGİN ÖZTÜRK Barış Arduç ve Engin Öztürk o kadar yakınlar ki birlikte bir gece kulübü işletiyorlar.

KIVANÇ TATLITUĞ- ÇAĞATAY ULUSOY Hem yakışıklıkları hem oyunculukları ile dillere destan Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy da imrenilesi bir arkadaşlık yaşıyorlar. Geçtiğimiz yıllarda aralarına kara kedi dense de ikiliden bu yönde bir açıklama yapılmadı.

İBRAHİM TATLISES- AYDEMİR AKBAŞ En köklü arkadaşlıklardan biri de İbrahim Tatlıses ve Aydemir Akbaş'ınki. 30 yılı aşkındır hep yan yanalar. İkili birlikte birçok filmde rol almıştır.

DEMET AKALIN- GÜLŞEN Pop müziğin iki büyük ismi de yakın dostlar. Gülşen, hiç Akalın'ın programın gelmese de uzun yıllara dayanan arkadaşlıkları var.

İBRAHİM BÜYÜKAK- ESER YENENLER VE OĞUZHAN KOÇ Bu üçlünün 20 yılı aşan bir dostlukları var. Onlardan çocukluktan tanışıyorlar ve ne kadar şanslılar ki birlikte pek çok projede yer almışlar.

Bizlerse onların dostluğuna BKM ekibinde yer almasından sonrasına vakıf olabildim. Şimdilerde hep evlenip, çoluğa çocuğa karışsalar da hiç ayrılmadılar..

NUR FETTAHOĞLU- SELMA ERGEÇ Muhteşem Yüzyıl dizisinin iki güzel sultanı gerçek hayatta muhteşem bir dostluğa sahip, aralarından su sızmayan iki oyuncu sık sık objektifler tarafından görüntüleniyor.

SİNEM KOBAL- BURÇİN TERZİOĞLU Buseler konduran Sinem Kobal, yakın arkadaşı Burçin Terzioğlu için şarkıcı Sıla'dan veto yemişti. Onların ki öyle bir dostluk..