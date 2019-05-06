Yıllar sonra bir araya gelen 9 arkadaştan öğretmenlerine vefa

Yıllar sonra bir araya gelen 9 arkadaş, Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde yaşayan ilkokul öğretmenleri Sabret Arıcı’yı ziyaret etti. Öğrencilerin bu vefalı ziyareti esnasında duygu yüklü anlar yaşandı.

Kapaklı ilçesinin ilk kadın öğretmeni olan ve ömrünün büyük bir kısmını eğitim aşkıyla geçiren emekli öğretmen Sabret Arıcı, geçtiğimiz aylarda böbrek yetmezliğine bağlı olarak rahatsızlandı. Öğretmenlerinin rahatsızlığını haber alan 9 öğrenci, bir araya gelerek Arıcı çiftine ziyarette bulundu.

Bakırköy Mustafa Necati İlkokulu’nda 1974



