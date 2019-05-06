HABER

Yıllar sonra bir araya gelen 9 arkadaştan öğretmenlerine vefa

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 11:55 | Son Güncelleme

Yıllar sonra bir araya gelen 9 arkadaş, Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde yaşayan ilkokul öğretmenleri Sabret Arıcı’yı ziyaret etti.

Yıllar sonra bir araya gelen 9 arkadaştan öğretmenlerine vefa

Yıllar sonra bir araya gelen 9 arkadaş, Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde yaşayan ilkokul öğretmenleri Sabret Arıcı’yı ziyaret etti. Öğrencilerin bu vefalı ziyareti esnasında duygu yüklü anlar yaşandı.
Kapaklı ilçesinin ilk kadın öğretmeni olan ve ömrünün büyük bir kısmını eğitim aşkıyla geçiren emekli öğretmen Sabret Arıcı, geçtiğimiz aylarda böbrek yetmezliğine bağlı olarak rahatsızlandı. Öğretmenlerinin rahatsızlığını haber alan 9 öğrenci, bir araya gelerek Arıcı çiftine ziyarette bulundu.
Bakırköy Mustafa Necati İlkokulu’nda 1974

Yıllar sonra bir araya gelen 9 arkadaştan öğretmenlerine vefa

Yıllar sonra bir araya gelen 9 arkadaştan öğretmenlerine vefa

Yıllar sonra bir araya gelen 9 arkadaştan öğretmenlerine vefa

Yıllar sonra bir araya gelen 9 arkadaştan öğretmenlerine vefa

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali
Ramazan’ın ilk günü Erzincan’da ucuz et kuyruğuRamazan’ın ilk günü Erzincan’da ucuz et kuyruğu
‘Twitter Dünyası’ başladı‘Twitter Dünyası’ başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Erzurum'da kaybolan Furkan Yiğit'ten acı haber

Son dakika: Erzurum'da kaybolan Furkan Yiğit'ten acı haber

Yıldırım'dan 'Süleyman Soylu mu aday olacak?' sorusuna yanıt

Yıldırım'dan 'Süleyman Soylu mu aday olacak?' sorusuna yanıt

Caner Erkin'den flaş taç açıklaması!

Caner Erkin'den flaş taç açıklaması!

Bülent Yıldırım'a sert tepki!

Bülent Yıldırım'a sert tepki!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Şırnak'tan acı haber geldi!

Şırnak'tan acı haber geldi!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Muğla'da yolcu otobüsü kaza yaptı!

Muğla'da yolcu otobüsü kaza yaptı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski tuğgeneral Ahmet Otal'a müebbet hapis

Eski tuğgeneral Ahmet Otal'a müebbet hapis

Ankara'dan acı haber: 1 polis şehit

Ankara'dan acı haber: 1 polis şehit

Yasa dışı bahisçilere derbi operasyonu

Yasa dışı bahisçilere derbi operasyonu

Sabancı Camii şifrelerle dolu!

Sabancı Camii şifrelerle dolu! Meğer o detaylarda...

Şanlıurfa'da yolcu minibüsü devrildi: 8 yaralı

Şanlıurfa'da yolcu minibüsü devrildi: 8 yaralı

Datçalılar, kadın davulcunun manileriyle sahura kalkıyor

Datçalılar, kadın davulcunun manileriyle sahura kalkıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.