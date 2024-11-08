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Yıllar sonra bir ilk! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım için 'Çankaya' kararı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
08.11.2024 08:00
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 10 Kasım'da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hürmeten Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde değil eski Cumhurbaşkanlığı Sarayı Çankaya Köşkü'nde toplanacak. Çankaya Köşkü en son 2015 yılında bakanlar kuruluna ev sahipliği yapmıştı.

Yıllar sonra bir ilk! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım için 'Çankaya' kararı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yıldönümü olan 10 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Çankaya Köşkü'nde toplanacak.

ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

Halk Tv'de yer alan habere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Atatürk'e hürmeten kabine toplantısının pazar günü Çankaya'da yapılacağı öğrenildi.

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BAŞBAKANLIK KAPATILDIĞINDA BU YANA İLK KEZ

Bu kararla Erdoğan başkanlığındaki Kabine, başbakanlık makamının kapatılmasından bu yana ilk kez Çankaya'da toplanmış olacak. Külliyenin kullanıma açılmasıyla başbakanlık makamına devredilen Çankaya Köşkü en son 2015 yılında bakanlar kuruluna ev sahipliği yapmıştı.

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Erdoğan en son 5 Haziran 2023'te yeni kabine üyelerini Çankaya Köşkü'nde düzenlediği basın toplantısında açıklamıştı.

CHP LİDERİ ÖZEL'E YANIT GELMEDİ

CHP lideri Özgür Özel'in 29 Ekim Cumhuriyet resepsiyonunu Çankaya Köşkünde yapma çağrısı yanıtsız kalmıştı. Çağrısına olumlu yanıt gelmeyen Özel, Beştepe’de düzenlenen bu yıl ki resepsiyona katılmadı.

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Çankaya Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı 10 Kasım 2022 Atatürk’ün vefatının kaçıncı yılı
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