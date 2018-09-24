Yıllar sonra buldukları şaşkına uğrattı

İşte ortaya çıkan fotoğraflar kareleri.

Çıkanlar şok etti

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7 / 45 İtalya'da kazı sırasında bulunan paralar arkeologları şoka uğrattı.

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10 / 45 Eski sandıktan çıkanlar şoke etti.

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18 / 45 Londra'da bir inşaatta çalışan işçiler, bulduklarıyla şoke oldular.

19 / 45 İşçiler 2.Dünya Savaşı'ndan kalan patlamamış bir bomba buldular.

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23 / 45 Bahçesinde gördüğü bir toprak parçasının ne olduğunu anlayamayan kadın gelen uzmanların açıklamalarıyla şaşkına döndü.

24 / 45 Yetkililer sayesinde buranın tavşan yuvası olduğunu öğrenen kadın, yenidoğum yapmış tavşanın yavrularını bu şekilde muhafaza ettiğini öğrendi.

25 / 45 Uzmanlar bahçenizde böyle bir çıkıntı görmeniz halinde hiç dokunmamamız ve yavruları yalnız bırakmanızı öneriyor. Anne, yavrularını beslemek için iki gün sonra geri dönüyormuş. Yavrular yeterince büyüyünce de zaten bahçeleri terkediyorlarmış.

26 / 45 Rusya'da çamur birikintisi altındaki hareketliliği fark eden yetkililer çıkanla neye uğradıklarını şaşırdılar.

27 / 45 Çamurda sıkışıp kalan köpeği işte böyle çıkardılar.

28 / 45 Mısır'ın İskenderiye kentinde keşfedilen ve Büyük İskender’e ait olabileceği iddia edilen yaklaşık2 bin 500 yıllık lahit açıldı.

29 / 45 Mısır Antik Eserler Bakanlığı, bu ayın başında, siyah granitten yapılmış olan bir lahitin, inşaat çalışmaları sırasında İskenderiye kentinde bulunduğunu duyurmuştu.

30 / 45 30 ton ağırlığındaki, 2 metre yükselikliğinde ve 3 metre uzunluğundaki lahit yerin beş metre altında bulundu.

31 / 45 Bilim insanları, daha önce Büyük İskender’in kalıntılarını içerdiği düşünülen tabuttan dekompozisyona uğramış 3 tane mumya çıkardı.

32 / 45 Lahitin bir yüzünde oluşan çatlak nedeniyle kanalizasyon suyuyla dolmuş olduğunu bildiren araştırmacılar,bu durumun mumyalara zarar vermiş olabileceğini vurguladı.Bilim insanları bulunan üç mumyanın da, daha önce düşünüldüğü gibi Ptolemy (Tolemi) ya da Roma Kraliyet Ailesi’ne ait olmadığını açıkladı. Bu sonuca dayanak olarak, lahitte yatanların isimlerine ait resim, sembol ya da yazı gibi hiçbir işaret bulunmaması gösterildi.

33 / 45 Araştırmacılar, aynı zamanda tabutta bulunan kişilere ait gümüş veya altın maske, tılsım, yazıt ve heykel gibi eşyalarının bulunmamasının da, onların yükek sınıfa ait bireyler olmadığını gösterdiğini bildirdi.Mısır Eski Eserler Yüksek Konseyi Genel SekreteriMostafa Wasiri, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları söyledi:

34 / 45 “Bugün antik lahiti açtık ve lanetlenmedik. Bulunan mumyaların birinin kafatasında çok sayıda kırık var. Bu durum onun keskin ve sert bir cisimle yaralandığı gösteriyor.”

35 / 45 Bilim insanları, daha önce lahitin yanında bulunan mermer büstü dayanak gösterek tabutun M.Ö. 336 ile M.Ö. 323 yılları arasında yaşayan Makendonya Kralı Büyük İskender’in kalıntılarını içerebileceğini belirtilmişti.

36 / 45 Onu bulduklarında sıradan bir toprak parçası sandılar ama üzerindekiler temizlenince içinden bakın ne çıktı.

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43 / 45 ABD'de yeni evlerine taşınan bir çift tavan arasında bulduklarıyla gözlerine inanamadılar.

44 / 45 Buldukları plastik torbalar ve metal kutuları açınca şoke oldular.