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Yıllar sonra gelen itiraf şaşırttı

DÜNYA HABERLERİ  | 14.11.2018 13:41 | Son Güncelleme

Dönemin ABD Başkanı Bill Clinton’la yaşadığı ilişkiyle 90’lı yıllara damga vuran isimlerden Monica Lewinsky, yeni yayımlanan bir belgeselde detayları anlattı. Lewinsky, stajyerlik yaptığı Beyaz Saray’da sıklıkla flörtleştiği Clinton’u tavlamak için iç çamaşırını gösterdiğini ilk kez söyledi.

1995’te bir Beyaz Saray çalışanı için düzenlenen partide düşen pantolonunun üstünden iç çamaşırının gözüktüğünü belirten Lewinsky, “Normalde pantolonumu yukarı çekerdim ama yapmadım. Bunu odadaki kimse görmedi ama o gördü” ifadesini kullandı.

ABD Başkanı’nı nasıl tavladığını anlattı!

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Clinton’un ikinci başkanlık döneminde yıllarca ilişki sürdürdüklerini ifade ederek “Her zaman temkinliydik ancak yeterince de değildik” dedi.
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1998 yılında ortaya çıkan olay, Bill Clinton’un yalan söylemesiyle birlikte skandala dönüşerek ülkenin önde gelen gündem maddesi olmuştu.
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Yeminli ifadesinde yalan söylediği gerekçesiyle suçlanan Clinton, Senatoda yapılan oylama sonucunda beraat etmişti.
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Lewinsky, o dönemde ve sonrasında yaşadıklarını 2014'te Vanity Fair dergisine yazdığı makalede anlatmıştı.
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Uzun süreli suskunluğunu ilk kez bozan Lewinsky, "Başkan Clinton ve benim aramda yaşananlardan dolayı derin pişmanlık duyuyorum" demişti.
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Skandalın patlak vermesiyle birlikte özel hayatının yerle bir olduğunu söyleyen Lewinsky, "Bu makale ile yaşananların bir de benim bakış açımla görülmesini istiyorum. Kamuoyunda şahsıma yönelik yapılan karalama kampanyasının izleri hala devam ediyor. İnsanlar beni nereye gitsem tanıyorlar" ifadelerini kullanmıştı.
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Beyaz Saray'da staj yaparken 20'li yaşlarında olan Lewinsky, Başkan ile aralarındaki ilişkide her iki tarafın da rızasının olduğunu söylese de Clinton'ın kendisinden faydalandığını iddia etmişti.
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Skandalın ortaya çıkmasıyla birlikte Başkan Clinton'ı korumak adına kendisinin "günah keçisi" haline getirildiğini savunan Lewinsky, "Başkanın ekibi, savcılar, hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi çevreler ve medya beni damgaladı" demişti.
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Skandalın ABD gündemine oturduğu günlerde Bill Clinton'ın eşi Hillary Clinton'ın kendisini "Narsist ve şımarık bir genç kız" olarak yaftaladığını söyleyen Lewinsky, "Bayan Clinton'ın yaşananlar nedeniyle kısmen kendisini de suçladığını ve kocasını ihmal ettiğini düşündüğünü biliyorum" demişti.
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Bunca yıl aradan sonra ilk kez konuşmasının nedenini internette artan aşağılamalar olduğunu söyleyen Lewinsky, "Belki benim hikayem kimilerine en karanlık anlarında bir yardım eli uzatmış olur" ifadesini kullanmıştı.
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Lewinsky bundan sonraki hedefinin ise, internette yaşanan aşağılamalarla depresyona sürüklenen insanlara yardım etmek olduğunu belirtmişti.
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Anahtar Kelimeler:
Bill Clinton Monica Lewinsky

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