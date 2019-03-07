Yıllar sonra gelen kanama kanser habercisi olabilir

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Çağlar Yıldız, menopoza girmiş kadınlarda yıllar sonra gelen kanamanın kanser habercisi olabileceğini belirtti.

Sivas Medicana Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Çağlar Yıldız, son adetten yıllar sonra vajinada görülen kanamanın neden olabileceği kadın hastalıkları konusunda bilgiler verdi. Bu tür kanamaların dikkate alınması gerektiğini belirten Yıldız, “Son adetten sonra bir yıl süreyle adet olmamayı menopoz olarak kabul ediyoruz ve bu dönemden sonra ortaya çıkacak kanama durumlarını dikkate almamız gerekiyor. İyi haber şu ki; bu dönemde ortaya çıkan kanamaların büyük kısmı vajinal atrofi, uterus myomları ve ya polipler gibi iyi huylu değişikliklerden kaynaklanır. Bu durumu ciddiye almamızın sebebi ise daha düşük oranda da olsa rahim kanserinin bu kanamaya sebep olma ihtimalinin bulunmasıdır. Menopoz sonrası dönemde olan her kanama mutlaka doktorunuz tarafından değerlendirilmelidir” dedi.

Kanser habercisi olabilir

Zamansız gelen bu kanamaların kanser habercisi olabileceğine dikkat çeken Yıldız, “Rahim kanseri en sık görülen jinekolojik kanserdir. Sıklıkla menopoz sonrası dönemdeki kadınlarda görülür. Ne yazık ki halen rahim kanseri için bir tarama yöntemi yok. Son yıllarda rahim kanseri görülme oranları artış göstermekte. Bu artışta obezitenin ve şeker hastalığının toplumda giderek yaygınlaşmasının da büyük etkisi vardır” dedi.