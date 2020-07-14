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Yıllar sonra görüldü! Hemen harekete geçtiler

YAŞAM HABERLERİ  | 14.07.2020 09:39 | Son Güncelleme

Bursa'da yıllar sonra karşılaşılan manzara görenleri heyecanlandırdı. Su samuruyla karşılaşan ve yanına yaklaşan vatandaşlar, zavallı hayvanın yaralı olduğunu görünce hemen harekete geçti.

Bursa'nın İznik ilçesinde yıllar sonra görülen su samuru sevindirirken, yaralı olması yürekleri burktu. Tabiatın normal dengesine yavaş yavaş geri dönmesi bölge sakinlerini sevindirirken, kırık bir dişi ve tutmayan arka ayaklarıyla su samuru görüntülendi. Çakırca Karasu deresinde oldukça azalan suyun içerisinde vatandaşlar tarafından görüntülenen su samurunu bu hale insnaların getirmiş olabileceği düşünülüyor. Vücudunda darp izleri de bulanan su samuru için vatandaşlar harekete geçti. Jandarma ile irtibata geçen vatandaşlar, kısa süre sonra su samurunun öldüğünü ifade etti. (İHA)

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